Star TV'nin gençlik dizisi Duy Beni'de tepki çeken sahne! Önce ayaklarını okşayıp...

Berk Hakman, Rabia Soytürk, Caner Topçu, Helin Kandemir, Burak Can, Sümeyye Aydoğan, Feride Çetin, Aytaç Uşun, Meltem Akçöl, Alper Atak ve Bedia Ener gibi isimlerin başrolü paylaştığı Duy Beni dizisi tartışma yaratmaya devam ediyor.

Maddi durumu iyi olmayan ve bursla özel okulda okuyan iki genç, kendisini okulda istemeyen diğer arkadaşları tarafından zorbalığa maruz kalan öğrencileri anlatan dizi gündemden düşmüyor.

Geçtiğimiz aylarda, öğrencilerin herkesin içinde soyularak kamera kaydına alınma sahnesi tepki çekmiş, sosyal medyada iki gence yapılanların taciz olduğunu söyleyen kullanıcılar, "Çocukların bilinçaltına ne koymaya çalışıyorsunuz?" ve "Senaristler ne yaptığının farkında mı?" yorumunu yapıldı.

Söz konusu dizinin yayınlanan son bölümüne, 'ayak fetişizmi' sahnesi damga vurdu. Sizide okulun sahibinin kızı ve zorba karakteriyle tanınan Melisa karakteri, başka bir öğrenciye ayakkabısını giydiriyor. Sahnede uzun uzun ayak okşamanın olması ise izleyicinin tepkisine yol açtı. Pek çok kullanıcı "Bir lise dizisinde böyle bir ayak sahnesi neden var." yorumlarında bulundu.





