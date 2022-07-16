Star TV'nin gençlik dizisi Duy Beni'de tepki çeken zorbalık sahnesi! Tepkiler çığ gibi

Berk Hakman, Rabia Soytürk, Caner Topçu, Helin Kandemir, Burak Can, Sümeyye Aydoğan, Feride Çetin, Aytaç Uşun, Meltem Akçöl, Alper Atak ve Bedia Ener gibi isimlerin başrolü paylaştığı Duy Beni dizisinin son bölümündeki bir sahne izleyicileri çileden çıkardı.

ZORBALIK SAHNESİ YER ALDI

Maddi durumu iyi olmayan ve bursla özel okulda okuyan iki genç, kendisini okulda istemeyen diğer arkadaşları tarafından herkesin içinde soyularak kamera kaydına alındı. Dizideki zorbalık sahnesi kısa sürede Twitter'da gündem olurken tepkilerde beraberinde geldi. İki gence yapılanların taciz olduğunu söyleyen kullanıcılar, "Çocukların bilinçaltına ne koymaya çalışıyorsunuz?" ve "Senaristler ne yaptığının farkında mı?" yorumunu yapıldı.

DUY BENİ DİZİSİNİN KONUSU NE?

Ekim, orta sınıf bir mahallede yaşayan lise öğrencisi genç bir kızdır. Bir sabah okula giderken yaşadığı trajik bir olayla hayatı temelinden sarsılır. Ekim (Rabia Soytürk) 'in gözü önünde en yakın arkadaşı Leyla (Helin Kandemir)'ya bir araba çarpıp kaçar. Ona çarpan araba, mahallenin yakınındaki zengin çocukların gittiği özel bir okulun içine saklanarak sırra kadem basar. Bu suçlama ispatlanamaz ve okul yönetimi adının karıştığı bu tatsız kazanın etkilerini azaltmak, bir nebze de olsa faydalı olmak adına kazanın olduğu mahalleden üç gence burs verme kararı alır. Ekim de bu bursu kazanarak okula girer. Ancak işler onun düşündüğü gibi gitmez ve arkadaşlarının kötü muamelesine maruz kalır.



