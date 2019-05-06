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Star Wars Jedi: Fallen Order İçin Büyük Gün E3

KarıKoca Gaming KarıKoca Gaming
TEKNOLOJİ  | 06.05.2019 14:17 | Son Güncelleme

Star Wars Jedi: Fallen Order geliştirici ismi Respawn, önümüzdeki ay ilk oynanış videosunun yayınlanacağını açıkladı.

Star Wars Jedi: Fallen Order İçin Büyük Gün E3

Geçtiğimiz ay gerçekleşen Star Wars Celebration ardından daha fazla soruyla aklımızı çeken yeni oyun, oynanış videosunda ne gibi detaylarla ilgi çekecek bilinmiyor. Her ne kadar yayınlanan ilk fragmanda birkaç saniyelik oynanış görsek de Fallen Order konusunda röportajlar sırasında konuşulanlar dışında pek bilgi yok. Ancak yakında bu durum değişecek, sevgili Respawn oyunun ilk kez oynanış videosunu EA’in E3’teki “Play” etkinliğinde gösterileceğini doğruladı.

EA, bu yıl basın toplantısı yapmayacağını doğruladı ve onun yerine etkinliğin ilk günü EA’in gelecek oyunlarıyla ilgili canlı yayın akışının olacağını açıkladı. Yeni oyunlar konusunda elimizde herhangi bir bilgi yok. Ayrıca Fallen Order konusunda da hangi başlıkların ve oynanış videosunun ne kadarının gösterileceği de belli değil. Oyun mağazasına bakılırsa ışın kılıcı savaşları ve çeşitli bulmacaları görmemiz mümkün.

EA Play, 7 Haziran Cuma günü yayına girecek. Oyun ise 15 Kasım tarihinde PC, PS4, Xbox One platformlarında çıkış yapacak.

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Anahtar Kelimeler:
Star Wars Fallen Order Respawn

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