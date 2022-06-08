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Stefan Kunt eleştirilere yanıt verdi! ''Halil neden seçildiğini gösterdi''

08.06.2022 00:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Litvanya karşısında alınan 6-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Stefan Kunt eleştirilere yanıt verdi! ''Halil neden seçildiğini gösterdi''

Uluslar C Ligi 1. Grup ikinci maçında Türkiye deplasmanda Litvanya'yı 6-0 yendi. Ay yıldızlı ekibin gollerini 2 ve 14'te Doğukan Sinik, 56 (penaltı) ve 81'de Serdar Dursun, 89'da Yunus Akgün ve 90'da Halil Dervişoğlu kaydetti.Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan

Teknik Direktör Stefan Kuntz, "Amacımız çok gol bulmak ve yememekti. Bunu başardık. İlk maçta yaptıklarımızın üzerine koyduk. Böyle devam edeceğimizi umuyorum. Doğan, Cenk ve Eren'i de ilk maçları sebebiyle tebrik ediyorum" dedi.

"Takım ruhu büyüdü ve gelişti. Bunu gördük. Herkes galibiyet adına bir katkı koydu" diyen Alman hoca, Halil Dervişoğlu ile ilgili gelen soruya ise, "Halil neden kadroda sorusu sorulmuştu. Halil neden seçildiğini gösterdi. İyi çalışıyor ve sıkı ilerliyor. Bugün de çok çalıştı" diye konuştu.

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Türkiye Milli Futbol Takımı
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