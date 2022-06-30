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Stefan Kuntz'a ilginç şartlar! Ya kabul et ya da...

30.06.2022 19:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile yeniden masaya oturacak. Alman Hoca'dan 2 kritik talepte bulunulacak. Takımın başına geçtiğinden beri başarılı sonuçlar almaya başlayan Kuntz'un bu taleplere ne yanıt vereceği henüz bilinmiyor.

Stefan Kuntz'a ilginç şartlar! Ya kabul et ya da...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Futbol Takımı Stefan Kuntz'u görüşme odasına çağıracak. Büyükekşi, Alman teknik adamla bazı koşulları yeniden gözden geçirecek. Görüşme masasında çok ilginç maddeler olacak.

KURAL 1: TÜRKİYE'DE YAŞA!

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Ajansspor'un haberine göre; yeni TFF yönetimi Stefan Kuntz'un görev süresi boyunca Türkiye'de yaşamasını isteyecek. Benzer sıkıntı önceki yıllarda Guss Hiddink ile de yaşanmıştı. Büyükekşi, Alman Hoca'dan Türkiye'de maç takvimine göre değil, görev süresine göre ikamet etmesini talep edecek.

KURAL 2: TL ÜZERİNDEN PARA!

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Bir diğer önemli talep ise ücret konusunda olacak. Edindiğimiz bilgilere göre Büyükekşi yönetimi ödemelerin TL üzerinden yapılmasını gündeme getirecek. Yıllık 1.5 milyon Euro ücret alan Alman Hoca'dan yola TL ile devam edilmesi istenecek. Bu iki kritik talebin kabul edilmemesi halinde yolların ayrılabileceği öne sürülüyor. Kuntz'un sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona eriyor.


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