SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Stefan Kuntz: A Milli Futbol Takımı'nın başına geçen Alman teknik direktör kimdir?

Stefan Kuntz: A Milli Futbol Takımı'nın başına geçen Alman teknik direktör kimdir?

19.09.2021 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz oldu.

Stefan Kuntz: A Milli Futbol Takımı'nın başına geçen Alman teknik direktör kimdir?

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz oldu.

Kuntz 14 Eylül'de Türkiye'ye giderek Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileriyle görüşmüştü.

TFF bu gelişmeyi Twitter hesabından "Türk futbolu için hayırlı olmasını dileriz" mesajıyla duyurdu.

Kuntz'un imza töreninin Pazartesi günü 15'te Riva'daki TFF tesislerinde düzenleneceği açıklandı.

https://twitter.com/TFF\_Org/status/1439575932902285315

Almanya Futbol Federasyonu Cuma günü yaptığı bir açıklama ile, Türkiye ile anlaşması durumunda Kuntz'un U21 takımındaki teknik direktörlük görevinden ayrılarak kariyerinde yeni bir adım atmasına engel olmayacaklarını açıklamış, "Bu Alman ve Türk futbolu arasındaki kardeşliğin bir sembolüdür" ifadelerini kullanmıştı.

Stefan Kuntz kimdir?

58 yaşındaki teknik adam, profesyonel futbol kariyerine 1981'de başladı.

Kaiserslautern'le 1989-1990 sezonunda Almanya Kupası'nı, 1990-1991 sezonunda ise Almanya Ligi'ni kazanan Stefan Kuntz; 1991'de Almanya'da yılın futbolcusu seçildi.

Kuntz; 1985-1986'de Bochum, 1993-1994 sezonunda ise Kaiserslautern formasıyla Bundesliga'da gol kralı oldu.

Kuntz, EURO 1996'da şampiyon olan Almanya'nın da kadrosundaydı.

1995-96 sezonunda ise Beşiktaş forması giyen Kuntz; Türkiye Ligi'nde 34 maçta 11 gol atmış ve 4 asist yapmıştı.

Teknik direktörlük kariyerine ise Neunkirchen takımında başlayan Stefan Kuntz; Karlsruhe, Mannheim, Arlen, Kkoblez, Bochum ve Kaiserslautern takımlarını çalıştırdı.

Stefan Kuntz 2016'da Almanya U21 Futbol Takımı'nın başına geçti, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda da Almanya'nın teknik direktörüydü.

Kuntz; 2017 ve 2021 yıllarında Almanya'yı Avrupa U21 Şampiyonası'nda zafere taşıdı, 2019'da ise finale çıkardı.

Kuntz, 53 maçlık U21 teknik direktörlük kariyerinde 2,28 puan ortalamasına sahip.

Türkiye Futbol Federasyonu, başarısız geçen EURO 2020 ve son maçta Hollanda karşısında alınan 6-1'lik yenilgi sonrası A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ile yollarını ayırmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beşiktaş'ın rakibinden 9 gollü galibiyetBeşiktaş'ın rakibinden 9 gollü galibiyet
Korku dolu anlar! Çırpınışlarını gören sahile koştuKorku dolu anlar! Çırpınışlarını gören sahile koştu
Ampute Milli Takımı finaldeAmpute Milli Takımı finalde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dehşet anları! Ustasını rehin alıp boğazını kesti

Dehşet anları! Ustasını rehin alıp boğazını kesti

Yok artık dedirten olay! Göğüs silikonu karşılığında...

Yok artık dedirten olay! Göğüs silikonu karşılığında...

Rıdvan Dilmen'den maaş açıklaması

Rıdvan Dilmen'den maaş açıklaması

Mbaye Diagne'den olay paylaşım!

Mbaye Diagne'den olay paylaşım!

Beşiktaş'ın rakibinden 9 gollü galibiyet

Beşiktaş'ın rakibinden 9 gollü galibiyet

Beşiktaş'tan harika geri dönüş

Beşiktaş'tan harika geri dönüş

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

''İtalya'dan telefon gelirse hemen ayrılırım''

''İtalya'dan telefon gelirse hemen ayrılırım''

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Beşiktaş'tan Şampiyonlar Ligi'ne tatsız başlangıç

Beşiktaş'tan Şampiyonlar Ligi'ne tatsız başlangıç

TFF kararını verdi! İşte Milli Takım'ın yeni hocası

TFF kararını verdi! İşte Milli Takım'ın yeni hocası

Aldığı transfer teklifini açıkladı

Aldığı transfer teklifini açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.