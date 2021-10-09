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Stefan Kuntz: A Milli Futbol Takımı'nın başına geçen Alman teknik direktör kimdir?

09.10.2021 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz oldu.

Stefan Kuntz: A Milli Futbol Takımı'nın başına geçen Alman teknik direktör kimdir?

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz oldu.

Kuntz 14 Eylül'de Türkiye'ye giderek Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileriyle görüşmüştü.

TFF bu gelişmeyi Twitter hesabından "Türk futbolu için hayırlı olmasını dileriz" mesajıyla duyurdu.

Kuntz'un imza töreninin Pazartesi günü 15'te Riva'daki TFF tesislerinde düzenleneceği açıklandı.

https://twitter.com/TFF\_Org/status/1439575932902285315

Almanya Futbol Federasyonu Cuma günü yaptığı bir açıklama ile, Türkiye ile anlaşması durumunda Kuntz'un U21 takımındaki teknik direktörlük görevinden ayrılarak kariyerinde yeni bir adım atmasına engel olmayacaklarını açıklamış, "Bu Alman ve Türk futbolu arasındaki kardeşliğin bir sembolüdür" ifadelerini kullanmıştı.

Stefan Kuntz kimdir?

58 yaşındaki teknik adam, profesyonel futbol kariyerine 1981'de başladı.

Kaiserslautern'le 1989-1990 sezonunda Almanya Kupası'nı, 1990-1991 sezonunda ise Almanya Ligi'ni kazanan Stefan Kuntz; 1991'de Almanya'da yılın futbolcusu seçildi.

Kuntz; 1985-1986'de Bochum, 1993-1994 sezonunda ise Kaiserslautern formasıyla Bundesliga'da gol kralı oldu.

Kuntz, EURO 1996'da şampiyon olan Almanya'nın da kadrosundaydı.

1995-96 sezonunda ise Beşiktaş forması giyen Kuntz; Türkiye Ligi'nde 34 maçta 11 gol atmış ve 4 asist yapmıştı.

Teknik direktörlük kariyerine ise Neunkirchen takımında başlayan Stefan Kuntz; Karlsruhe, Mannheim, Arlen, Kkoblez, Bochum ve Kaiserslautern takımlarını çalıştırdı.

Stefan Kuntz 2016'da Almanya U21 Futbol Takımı'nın başına geçti, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda da Almanya'nın teknik direktörüydü.

Kuntz; 2017 ve 2021 yıllarında Almanya'yı Avrupa U21 Şampiyonası'nda zafere taşıdı, 2019'da ise finale çıkardı.

Kuntz, 53 maçlık U21 teknik direktörlük kariyerinde 2,28 puan ortalamasına sahip.

Türkiye Futbol Federasyonu, başarısız geçen EURO 2020 ve son maçta Hollanda karşısında alınan 6-1'lik yenilgi sonrası A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ile yollarını ayırmıştı.

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