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Stefan Kuntz çekiliş yapıyor! Sosyal medyayı ikiye bölen paylaşım...

09.01.2022 22:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'dan ilginç bir paylaşım geldi. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Alman teknik direktör çekiliş yapacağını açıkladı. Çekilişin kazananlarına imzalı Almanya ve Türkiye forması vereceğini açıkladı. Kuntz'un bu hamlesinden sonra sosyal medya ikiye bölündü. Bazı taraftarlar Kuntz'un bu davranışını kutlarken bazı taraftarlar da çok gereksiz ve yersiz bir hamle olduğunu savundu.

Stefan Kuntz çekiliş yapıyor! Sosyal medyayı ikiye bölen paylaşım...

A Milli Teknik Direktörümüz Stefan Kuntz'dan sosyal medya hamlesi geldi. Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanan başarılı çalıştırıcı çekiliş yapmaya karar verdi. Çekilişin kazananlarına da Almanya ve Türkiye'nin imzalı formalarını vereceğini açıkladı.

FORMALARI GİYİP PAYLAŞIM YAPTI

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Çekilişte vereceği formaları gösterip bir paylaşım yapan Kuntz, "2021 önemli anlarla dolu, maceralı bir yıldı. Almanya U21 ile Avrupa Şampiyonası’nı kazanmak, Almanya ile Olimpiyat Oyunları’na katılmak ve Türkiye A Millî Takım Teknik Direktörü olarak görev yaptığım duygu yüklü ilk maçlar. Bugün, bu 3 önemli anla ilgili özel birer hediye kazanabilirsiniz. Talihlilere tüm oyuncuların imzaladığı Almanya U-21 forması ve Stefan Kuntz imzalı Türkiye ve Almanya formaları hediye edeceğiz.'' ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Stefan Kuntz'un bu paylaşımın ardından sosyal medya ikiye bölündü. Bazı taraftarlar Türkiye Milli Takım hocasının böyle paylaşımlar yapmaması gerektiğini savunurken başka taraftarlar da sosyal medyayı böyle aktif kullanmasından dolayı tebrik etti.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Milli Futbol Takımı
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