SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım
  4. Stefan Kuntz'dan Arda Güler için esprili açıklama! 'Sol ayağı benden iyi ama vücudu...'

Stefan Kuntz'dan Arda Güler için esprili açıklama! 'Sol ayağı benden iyi ama vücudu...'

20.06.2023 01:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galler'i 2-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Stefan Kuntz, “Haziran ayına kadar kontratım var. Ben işime devam ediyorum” dedi. Öte yandan Arda Güler'in golünü öven Alman çalıştırıcı, genç futbolcu için esprili ifadeler kullandı.

A Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 4’üncü maçında Galler’i Umut Nayir ve Arda Güler’in golleriyle 2-0 mağlup ederek puanını 9’a yükseltti ve maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü.

Karşılaşmanın ardından A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"ONUN ŞU ANKİ VÜCUDU..."

Arda Güler için esprili konuşan Kuntz, "Arda'nın sol ayağı kesinlikle benimkinden daha iyi. Tartışmamıza bile gerek yok. Ancak onun şu anki vücudu da benim 14 yaşımdaki vücudumdu. Orada da ben daha öndeydim." dedi.

"HAZİRANA KADAR KONTRATIM VAR"

AA-20230619-31471258-31471257-TURKIYE_GALLER (Large)

"Öncelikle benden yana bir görüşme gerektiğini düşünmüyorum" diyen Kuntz, "Haziran ayına kadar kontratım var. Ben işime devam ediyorum. Biz bir tohum ettik. Letonya’ya karşı zor bir maç geçse de o duruma dayanabildik. Eksiklerimiz vardı. Oyunumuzu daha iyi yansıttık. Takım ruhunu fazlasıyla gösterdik. Bizim elde ettiğimiz gelişmeler bunlar." diye konuştu.

"SAMSUN’A TEŞEKKÜR EDİYORUM"

2022-09-22T184211Z_1555175718_UP1EI9M1FY8TC_RTRMADP_3_SOCCER-UEFANATIONS-TUR-LUX-REPORT (Large)

Samsun’a teşekkür eden Kuntz, "Bizler ne kadar zor durumda kaldıysak taraftarlar da zor durumda kaldı. İlerde de sevincimle ilgili düşünmem gerekiyor. Sevinip golün verilmemesi konusunda bekleyip sonra karar vermem gerekebilir. Taraftar oyunla bütünleşti. Oyuncularımız ikinci devre sakin olmalıydı. Taraftar da destek oldu. Oyunu heyecanlandırmadı. Bu da bize ekstra güç verdi. Taraftarlara inanılmaz teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR ŞEY ELDE ETMEDİK"

AA-20220922-28968367-28968363-TURKIYE_LUKSEMBURG (Large)

Gruptaki durumun mütevazı olması gerektirdiğini belirten Stefan Kuntz, "Devamlı çalışmamız gerekiyor. Hiçbir şey elde etmedik. Burada tek bir oyuncuyu öne çıkarmak istemiyorum. Takım çok iyi oynadı. Takımın 10 kişi kalması Arda’yı oyuna almamızı sağladı. Attığı gol de çok güzeldi." şeklinde konuştu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kuntz ile yola devam mı? 'Hocaya teşekkür ederiz!'Kuntz ile yola devam mı? 'Hocaya teşekkür ederiz!'
5 gollü müthiş maç! İtalya ve Zaniolo...5 gollü müthiş maç! İtalya ve Zaniolo...
Icardi Arabistan kararını açıkladı! Icardi Arabistan kararını açıkladı!
Anahtar Kelimeler:
Stefan Kuntz Arda Güler a milli takım a milli futbol takımı maçın

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası faiz kararı kredileri beklemeye aldı!

Merkez Bankası faiz kararı kredileri beklemeye aldı!

'Asgari ücret' toplantısında tansiyon yükseldi! "Yeter lan, gelme bir daha"

'Asgari ücret' toplantısında tansiyon yükseldi! "Yeter lan, gelme bir daha"

Galatasaray taraftarının sevgilisiydi! Yeni adresi Fenerbahçe

Galatasaray taraftarının sevgilisiydi! Yeni adresi Fenerbahçe

G.Saray'dan ayrıldı! Yeni takımına imzayı attı...

G.Saray'dan ayrıldı! Yeni takımına imzayı attı...

Süper Lig'de Alex de Souza sürprizi!

Süper Lig'de Alex de Souza sürprizi!

Dursun Özbek'ten Icardi için 'veda' açıklaması!

Dursun Özbek'ten Icardi için 'veda' açıklaması!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tuvalete girdiğinde gördüğü manzaraya inanamadı! Tam 22 kilo...

Tuvalete girdiğinde gördüğü manzaraya inanamadı! Tam 22 kilo...

Adidas ayakkabıda indirim! Konforuna hayran kalacaksınız

Adidas ayakkabıda indirim! Konforuna hayran kalacaksınız

Köpek balığıyla burun buruna geldi

Köpek balığıyla burun buruna geldi

Kıskançlık krizine girdi! Kardeşini 19 kez bıçaklayarak öldürdü

Kıskançlık krizine girdi! Kardeşini 19 kez bıçaklayarak öldürdü

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.