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Stefan Kuntz'dan İskoçya maçı sonrası gönderme! "Yeterli mesaj olmuştur!"

16.11.2022 23:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, İskoçya ile oynanan hazırlık maçı sonrasında basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Alman çalıştırıcı, "Takım hep beraberdi, tüm ekip birlikteydi. Bu da yeterli mesaj olmuştur." dedi.

Stefan Kuntz'dan İskoçya maçı sonrası gönderme! "Yeterli mesaj olmuştur!"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, İskoçya'yı 2-1 yendikleri özel maçın ilk 60 dakikasında oynadıkları futboldan taktiksel açıdan çok memnun kaldığını söyledi.

Kuntz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirerek,"İlk 60 dakika, bilhassa taktiksel yönden oyuncuların istek ve arzusu beni çok memnun etti. Önemli olan burada oyuncuların özgüvenlerini yükseltmeleri ve bu sistemde de oynayabileceklerine inanmalarıydı. 60. dakikadan sonra düzeltmek istediğimiz bazı hatalar oldu." dedi.

"YETERLİ MESAJ OLMUŞTUR"

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İskoçya'nın ilk şutunda gol attığını aktaran Kuntz, golden sonra da rakibin baskı yapmaya çalıştığını vurguladı.

Takımın, rakibin baskısını karşılayabildiğini ve bunun önemli olduğunu anlatan Kuntz, "Bundan dolayı yine memnunum. Takım içi ruhu ve dayanışmayı zaten birinci golden sonra gördünüz. Takım hep beraberdi, tüm ekip birlikteydi. Bu da yeterli mesaj olmuştur." diye konuştu.

"HEM DÖRTLÜ HEM DE ÜÇLÜYÜ OYNAMAK İSTİYORUZ"

Stefan Kuntz, maça üçlü defansla çıkmasıyla ilgili soruyu, şu şekilde yanıtladı:

"Rakibin durumu ve gücüne göre üçlü defans sisteminin avantajları var. Hocalar, dörtlüye nazaran bu avantajlardan faydalanmak istiyor. Bizim buradaki en önemli hedefimiz hem dörtlü hem de üçlü defansı en güzel şekilde oynayabilmek. Muhtemelen Cenk (Özkacar) konusunda da bazıları şaşırmış olabilir, neden o pozisyonda onun oynadığıyla ilgili. Biz, onları çok sık takip ediyoruz. İletişim halinde olduğumuzu zaten söylüyoruz. Burada, onun sol ayakla o pozisyonda nasıl oynadığını zaten sizler de gördünüz. Bizler memnunuz."

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