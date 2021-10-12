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Stefan Kuntz'dan Kadın Milli Takımı'na ziyaret

12.10.2021 23:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, A Milli Kadın Futbol Takımı'nı ziyaret etti.

Stefan Kuntz'dan Kadın Milli Takımı'na ziyaret

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri hazırlıklarına devam eden A Milli Kadın Futbol Takımı'nı ziyaret etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Kuntz, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Bulgaristan ve Sırbistan ile oynayacağı maçların hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Futbol Takımı ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

Kuntz'un yardımcıları Kenan Koçak ve Jan-Moritz Lichte'nin de katıldığı ziyarette Alman teknik adam, Kadın A Milli Takım Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ve yardımcı antrenörlerle sohbet etti.

Yemek sonrasında Kadın Milli Takımlar Müdürü Eren Şenyaprak'a sürpriz bir doğum günü kutlaması gerçekleştirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Milli Futbol Takımı
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