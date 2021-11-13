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Stefan Kuntz: Gurur duyuyorum! Büyük keyifti

13.11.2021 23:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 6-0'lık Cebelitarık maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Stefan Kuntz: Gurur duyuyorum! Büyük keyifti
Yusuf Yazıcı

Yusuf Yazıcı

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Lille
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A Milli Takımımızın Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Cebelitarık'ı 6-0 yenerek Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grubunda ikinci sıraya yükselmemizin ardından açıklamalar yaptı.

İŞTE STEFAN KUNTZ'UN AÇIKLAMALARI

"GURUR DUYUYORUM"

"Ben oyuncularımda gurur duyuyorum. Onları saha kenarından izlemek büyük keyifti.

Her şeyi denedik! Yerden ortalar, havadan ortalar ve bazen geri çekilerek rakibin açık vermesini denedik. Kimi zaman geriye çekildik, arkada pozisyon bulmak adına. Bugün her şeyi yaptık.

Oyunun yönünü değiştirecek hamleler yaptık.

İkinci yarı Rıdvan'ın hücum kalitesinde bize katkı sağlayacağını planladık. Mert golünü attı. Rıdvan asistlerini yaptı."

"SAKİN OLMALIYIZ!"

"Aslında ben saha içine odaklanmıştım. Yanımdaki arkadaş takip ediyordu daha çok, saha içindeki de motive ediyordu. Maç bittikten sonra sosyal medyaya baktım ve gördüm. Şunu söylemek gerekiyor, sakin olmamız gerekiyor, ayağımız yere basmalı!"

"ZORLUK ÇIKARTMAK İSTİYORDUK"

"Norveç ya da hangi takım olursa olsun, biz zorluk çıkartmak istiyorduk, hayatlarını zorlaştırmak istiyorduk. Bugün de takımımın mentalitesini gördüm."

"OYUNCU SEÇİMİNDE FARKLI ETKENLER VAR"

"Oyuncu seçimlerine çeşitli etkenler etki ediyor. Kulüplerinde aldıkları süreler, takımda oynadığı pozisyonlar, oyuncunun bana gösterebileceği taktik varyasyonları"

KUNTZ'TAN YUSUF YAZICI MESAJI

"Eğer Mart ayında bizimle birlikte olmak istiyorsa Yusuf Yazıcı kulübü Lille'de daha fazla süre almalı. O zaman Mart ayında yine onu takıma kabul ederiz"

"İLK MAÇTA BEN YOKTUM"

İlk maça göre daha sakin oynadık...

Stefan Kuntz: "Size bu konuda tam bir cevap veremem. İlk maçta ben yoktum. Benim yönetimim altında olmayan bir şey için yorum yapamam"

"DÖRT TÜRKÇE DERSİ ALDIM"

"Oyuncularıma 'öğle yemeğinden sonra görüşelim' demeyi Türkçe söyleyebiliyorum. Şu ana kadar 4 Türkçe dersi alabildim."

TAKIMDAKİ DEĞİŞİM

"Bu soruya sizin cevap vermeniz lazım. Uzun yıllardır takip ediyorsunuz. Ama takım çok ihtiraslı oynuyor. Hatalar da yapıyor belki yarın daha farklı cezalandıracaklar ama iyi yoldayız.

Bence hepimiz için iyi bir sonuç oldu."

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Milli Futbol Takımı
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