Stefan Kuntz, soruyu duyar duymaz tepki gösterdi! Basın toplantısı gerildi...

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, İtalya maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Bir muhabirin sorusuna tepki gösteren Kuntz'un cevabı sonrası ortam buz kesti...

"3'LÜ SAVUNMAYI SEVİYORLAR

3'lü savunma ile ilgili soruları yanıtlayan Stefan Kuntz "Burak Yılmaz artık yok. İlk 11'de bir şeyler değiştirmek zorundayız. Ancak maçtan bir gün önce çok fazla konuşmak istemiyorum. Maçtan sonra da her şeyi açıklıyorum. Maçtan önce taktik açıklamayacağım. Ancak Hakan Çalhanoğlu'nun söylediği doğru, 3'lü oynayacağız. Birçok oyuncumu ziyaret ettim ve sohbetlerde sistem konusu da gündeme geldi. Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak, Merih Demiral 3'lü savunma ile takımlarında oynuyor. Ben bu sistemi zaten oyuncularıma konuştum. Onların da hoşuna gidiyor. Eleştirim galibiyete inanmamaları ve yeterli cesareti göstermemeleriydi. Eski sistemle oynayıp oynamak istediklerini sordum. Ancak bana tek sorunun cesaret olduğunu söylediler. Bu tip değişikliklerde zaman lazım. Ancak bilmenizi istiyorum, takımda kimse bu değişiklikten rahatsız değil. Merak ettiğiniz konu varsa, bana sorun. Takımda bu sistemi istemeyen oyuncu yok. Bana sorduğunuzda doğru cevabı alacaksınız." dedi.

SORUYA TEPKİ GÖSTERDİ

Berkan Kutlu yerine Konyasporlu Soner Dikmen'in neden kadroya alınmadığıyla ilgili soruya yanıt veren Stefan Kuntz "İstersen ben sana soru sorayım. Soner Dikmen'i kimin yerine alacaktım? Berkan Kutlu, Avrupa'da birçok maç oynadı ve tecrübe edindi. Ayrıca kendisi sol ayaklı. Bu bizim için önemli kriter. Milli Takım'ın teknik direktörüyüm. En iyi kararı vermek için uğraşıyorum. Türkiye'nin en iyi oyuncularını seçiyorum, bazı kulüplerin en iyisini değil! Konyaspor'dan oyuncu çağırdık ama sakat olduğu için gelemedi." dedi.

SALİH ÖZCAN TERCİHİ

Salih Özcan'ın A Milli Takımı seçmesiyle ilgili konuşan Stefan Kuntz "Geçen mayıs sonunda U21 Avrupa Şampiyonası oynadık. O turnuvadan sonra kendisini Olimpiyat Oyunları'na da götürmek istedim. Köln'de kalmak istediğini ve fiziksel olarak iyi duruma gelmesi gerektiğini söyledi. A Milli Takım Teknik Direktörü olmamın ardından telefon açtı ve ben de durumunu sordum. Salih'e de teşekkür etmek istiyorum. Kararını hızlı şekilde verdi ve verdi. Ailesi çok destek oldu. TFF yöneticileri de işlemleri çok hızlı haletti." dedi.

DENİZ UNDAV İÇİN AÇIKLAMA

Belçika Ligi takımlarından Royale Union Saint Gilloise'de 31 lig maçında 25 gol atıp, 10 asist yapan 25 yaşındaki Deniz Undav ile ilgili konuşan Stefan Kuntz "Deniz Undav ile Umut Bozok arasında tercih yaptık. Umut Bozok'u tercih ettik ama kapımız Deniz Undav'a da açık." dedi.

"HAMİT ALTINTTOP'UN KONUSU"

"Alt yaş Milli Takım kategorileri de 3'lü sistemle oynayacak mı?" sorusunu yanıtlayan Stefan Kuntz "Hamit Altıntop'un alanına giriyor. U21 Takımımız da bu sistemle oynarsa, uyumlu olur. Almanya'da da bu böyle." açıklamasını yaptı.



