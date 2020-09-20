Stefano Okaka Fenerbahçe'ye geliyor

Vedat Muriqi’nin Lazio’ya transferi sonrasında golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Stefano Okaka’da karar kıldı. İtalyan basınına yansıyan haberlere göre; Sarı-Lacivertliler, 31 yaşındaki forvetle 3 yıllığına anlaştı.
Çizme basınından calciomercato, Fenerbahçe’nin oyuncuyla maaş konusunda söz kestiğini Udinese ile ise pazarlıkların devam ettiğini yazdı. Fenerbahçe 7 milyon euroluk bonservisi aşağıya çekmeye çalışıyor. Geçen sezon Serie A’da 33 maça çıkan İtalyan golcü, 8 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
(AKŞAM)
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