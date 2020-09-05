Stefanos Tsitsipas ABD Açık'ta 3. turda elendi

ABD'nin New York kentinde düzenlenen grand slam turnuvasının beşinci gününde tek erkeklerde sürpriz bir sonuç yaşandı. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen 22 yaşındaki Yunan tenisçi Tsitsipas, dünya 32'ncisi Hırvat Borna Coric ile karşılaştı.

Baştan sona çekişme içinde geçen 4 saat 36 dakikalık mücadelenin ardından rakibini 6-7, 6-4, 4-6, 7-5 ve 7-6'lık setlerle 3-2 mağlup eden Coric, dördüncü tur vizesi aldı.

Dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic ise Alman Jan-Lennard Struff'u 6-3, 6-3 ve 6-1'lik setlerin ardından zorlanmadan 3-0 mağlup ederek dördüncü turda İspanyol Pablo Carreno Busta'nın rakibi oldu.

KORONAVİRÜS NEDENİYLE 3 SAAT GEÇ BAŞLADI

5 numaralı seribaşı Alexander Zverev ile Fransız Adrian Mannarino arasındaki karşılaşma ise planlanan saatten geç başladı. Mannarino'nun vatandaşı Benoit Paire'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıkınca kısıtlamalar çerçevesinde Mannarino'nun da test sonuçları beklendi ve maçın oynanmasında sakınca olmadığı anlaşılmasının ardından mücadele yaklaşık 3 saat geç başladı.