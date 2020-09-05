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Stefanos Tsitsipas ABD Açık'ta 3. turda elendi

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 05.09.2020 10:46 | Son Güncelleme

ABD Açık Tenis Turnuvası'nın favorileri arasında yer alan 4 numaralı seribaşı Stefanos Tsitsipas, organizasyona üçüncü turda veda etti.

Stefanos Tsitsipas ABD Açık'ta 3. turda elendi

ABD'nin New York kentinde düzenlenen grand slam turnuvasının beşinci gününde tek erkeklerde sürpriz bir sonuç yaşandı. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen 22 yaşındaki Yunan tenisçi Tsitsipas, dünya 32'ncisi Hırvat Borna Coric ile karşılaştı.

Baştan sona çekişme içinde geçen 4 saat 36 dakikalık mücadelenin ardından rakibini 6-7, 6-4, 4-6, 7-5 ve 7-6'lık setlerle 3-2 mağlup eden Coric, dördüncü tur vizesi aldı.

Dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic ise Alman Jan-Lennard Struff'u 6-3, 6-3 ve 6-1'lik setlerin ardından zorlanmadan 3-0 mağlup ederek dördüncü turda İspanyol Pablo Carreno Busta'nın rakibi oldu.

KORONAVİRÜS NEDENİYLE 3 SAAT GEÇ BAŞLADI

5 numaralı seribaşı Alexander Zverev ile Fransız Adrian Mannarino arasındaki karşılaşma ise planlanan saatten geç başladı. Mannarino'nun vatandaşı Benoit Paire'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıkınca kısıtlamalar çerçevesinde Mannarino'nun da test sonuçları beklendi ve maçın oynanmasında sakınca olmadığı anlaşılmasının ardından mücadele yaklaşık 3 saat geç başladı.

Zverev, rakibini 6-7, 6-4, 6-2 ve 6-2'lik setlerle 3-1 mağlup dördüncü turda İspanyol Alejandro Davidovich Fokina'yla eşleşti.

Tek kadınlarda ise 6 numaralı seribaşı Çek Petra Kvitova, ABD'li Jessica Pegula'yı 6-4 ve 6-3'lük setlerin ardından 2-0 yenerek adını üst tura yazdırdı. Çek tenisçi, bu turda diğer ABD'li Shelby Rogers'la karşılaşacak.

ALTINCI GÜN PROGRAMI

ABD Açık'ın altıncı gün maçlarında, tek erkeklerin 2 numaralı seribaşı Avusturyalı Dominic Thiem, Hırvat Marin Cilic ile korta çıkacak. 3 numaralı seribaşı Rus tenisçi Daniil Medvedev, ABD'li J.J. Wolf ile maça çıkacak.

Tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı ABD'li Sofia Kenin ile Tunuslu Ons Jabeur, 3 numaralı seribaşı ABD'li Serena Williams ile vatandaşı Sloane Stephens karşı karşıya gelecek.

(AA)

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