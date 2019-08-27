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Stefanos Tsitsipas, ABD Açık'ta ilk turda elendi

TENİS HABERLERİ  | 27.08.2019 22:38 | Son Güncelleme

ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde 8 numaralı seribaşı Yunan Stefanos Tsitsipas, ilk turda elendi.

Stefanos Tsitsipas, ABD Açık'ta ilk turda elendi

ABD'nin New York kentindeki sezonun son grand slam turnuvasında Tsitsipas, dünya klasmanının 43 numarası Rus Andrey Rublev ile karşılaştı.

Toplam 3 saat 54 dakika süren mücadelede rakibini 6-4, 6-7, 7-6 ve 7-5'lik setlerle 3-1 mağlup eden Rublev, tur atlayan taraf oldu.

Karşılaşmada 5 kez servisini kırdıran Yunan raket, 81 basit hatayla oynadı.

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Stefanos Tsitsipas abd açık tenis turnuvası

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