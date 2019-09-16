Stella Maxwell dekoltesiyle zorlandı

Güzelliğiyle dünyayı büyüleyen Belçikalı ünlü model Stella Maxwell, Londra'da 'The British Museum'daki bir moda etkinliğinde görüntülendi. Beyazlar içindeki model derin dekoltesiyle dikkatlerden kaçmadı.

Arkadaşlarıyla sohbet eden Maxwell gecenin tadını epey bir çıkardı ve mekan sonu alkollü hallerle de araca binmekte zorlandı. Stella Maxwell beyaz derin dekoltesiyle zaman zaman da zor anlar yaşadı. Sık sık göğüs dekoltesini kontrol eden ve açılmasın diye eliyle tutan güzel model ne yaparsa yapsın poz verirken sütyensiz giydiği elbisesiyle frikik verdi.

Beyaz elbisesinin göğüs dekoltesi açılan model o sırada durumu fark edemedi ve o halde poz verdi. İşte o fotoğraflar...



