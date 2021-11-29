Steph Curry, hakeme teknik faul verdi!

Golden State Warriors süperstarı Steph Curry, dün gece kendisine teknik faul veren hakeme teknik faul verdi.

Geçtiğimiz gece takımının LA Clippers'ı mağlup ettiği maçın 4. çeyreğinde Curry, faul alması gerektiğini düşündüğü bir pozisyonun ardından hakeme bağırdığı için, teknik faul almıştı.

O andan itibaren maça ağırlığını koyan Curry, karşılaşmayı %53.8 şut isabetiyle 33 sayı, 6 asist, 5 ribaund, 7 üçlük ve 6 top çalma ile tamamladı.

Steph'in köşedeki üçlük isabetlerinden biri sonrası Clippers ekibi mola aldığında, Warriors yıldızı kendisine teknik faul veren hakeme doğru, aynı şekilde bir teknik faul verme işareti yaptı.

