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Stephane Badji, Bursa yolunda

BURSASPOR HABERLERİ  | 29.06.2018 11:22 | Son Güncelleme

Bursaspor’un transfer listesinde ilk sırada yer alan Stephane Badji’nin yeşil-beyazlı kulübe imza atmasının an meselesi olduğu öğrenildi.

Stephane Badji, Bursa yolunda

Yeni sezon öncesi yalnızca Makedonya 1. Lig takımlarından Akademija Pandev'den 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Jani Atanasov'u kadrosuna katan Bursaspor'da transfer çalışmaları sürüyor.

Teknik Direktör Samet Aybaba’nın da ısrarla istediği Stephane Badji transferi için görüşmelerde son aşamaya gelen Bursaspor yönetimi, hem 28 yaşındaki oyuncu hem de kulübü Belçika’nın Anderlecht ile büyük oranda anlaşma sağladı.

Geçen sezonu Kayserispor’da kiralık olarak geçiren ve forma giydiği 35 maçta 3 gol, 3 asistlik performans sergileyen Badji’nin bonservis bedeli için 600 bin Euro ödeneceği bildirildi.

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Stephane Badji Bursaspor

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