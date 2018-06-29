Stephane Badji, Bursa yolunda

Yeni sezon öncesi yalnızca Makedonya 1. Lig takımlarından Akademija Pandev'den 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Jani Atanasov'u kadrosuna katan Bursaspor'da transfer çalışmaları sürüyor.

Teknik Direktör Samet Aybaba’nın da ısrarla istediği Stephane Badji transferi için görüşmelerde son aşamaya gelen Bursaspor yönetimi, hem 28 yaşındaki oyuncu hem de kulübü Belçika’nın Anderlecht ile büyük oranda anlaşma sağladı.

Geçen sezonu Kayserispor’da kiralık olarak geçiren ve forma giydiği 35 maçta 3 gol, 3 asistlik performans sergileyen Badji’nin bonservis bedeli için 600 bin Euro ödeneceği bildirildi.

