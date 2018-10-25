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Stephen Curry'den üç çeyrekte tam 51 sayı!

NBA HABERLERİ  | 25.10.2018 11:43 | Son Güncelleme

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Washington Wizards'ı 144-122 yenen Golden State Warriors'ın all-star oyun kurucusu Stephen Curry, üç çeyrekte 51 sayı attı.

Stephen Curry'den üç çeyrekte tam 51 sayı!

NBA'e 11 maçla devam edildi. Son 2 yılın şampiyonu Golden State Warriors'ın Washington Wizards'ı ağırladığı mücadeleyi izleyenler, özel bir performansa tanıklık etti. Stephen Curry, Warriors'ın 144-122 kazandığı maçın son çeyreğinde oynamamasına rağmen 16'da 11 üç sayı isabetiyle 51 sayı üretti.

Warriors'ın yıldız oyuncusu Kevin Durant, 30 sayı, 8 ribaunt ve 7 asistle galibiyette önemli rol oynadı. Bradley Beal 23, Kelly Oubre ise 17 sayıyla Wizards'ı ayakta tutmaya çalıştı.

Ersan'ın takımı Furkan'ın takımını yendi

Ersan İlyasova'nın oynadığı Milwaukee Bucks, sahasında Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ı 123-108 mağlup etti.

4'te 4 yapan Bucks'ın Yunan forveti Giannis Antetokounmpo, 32 sayı, 18 ribaunt, 10 asist, 3 blokla "triple double"a imza attı. Khris Middleton 25, Brook Lopez de 21 sayılık katkıda bulundu. Ersan ise maçı 3 sayı, 5 ribauntla bitirdi.

76ers'ta Joel Embiid'in 30 sayı, 19 ribaunt, 6 asist, 3 blok ve Ben Simmons'ın 14 sayı, 13 ribaunt, 11 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi. Furkan da 2 sayı attı ve 1 ribaunt aldı.

NBA'deki bir diğer milli basketbolcu Cedi Osman ise takımı Cleveland Cavaliers'ın Brooklyn Nets'e 102-86 kaybettiği karşılaşmada, 8 sayı ve 6 ribauntla oynadı.

Lakers ilk galibiyetini aldı

Sezon öncesi LeBron James'i kadrosuna katan Los Angeles Lakers, konuk olduğu Phoenix Suns'ı 131-113 yenerek 4. maçında galibiyetle tanıştı.

7 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Lakers'ta Lance Stephenson 23 sayı, 8 ribaunt, 8 asist, JaVale McGee 20 sayı, 6 ribaunt, 4 blok ve LeBron James 19 sayı, 10 asist, 7 ribaunt, 3 top çalmayla maçı tamamladı.

Suns'ta Devin Booker 23 sayı, 7 ribaunt, 7 asist ve Deandre Ayton 22 sayı, 11 ribaunt, 3 blokla mücadele etti.

SONUÇLAR

Atlanta Hawks-Dallas Mavericks: 111-104

Cleveland Cavaliers-Brooklyn Nets: 86-102

Miami Heat-New York Knicks: 110-87

Toronto Raptors-Minnesota Timberwolves: 112-105

Chicago Bulls-Charlotte Hornets: 112-110

Houston Rockets-Utah Jazz: 89-100

San Antonio Spurs-Indiana Pacers: 96-116

Milwaukee Bucks-Philadelphia 76ers: 123-108

Phoenix Suns-Los Angeles Lakers: 113-131

Sacramento Kings-Memphis Grizzlies: 97-92

Golden State Warriors-Washington Wizards: 144-122

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Anahtar Kelimeler:
NBA Washington Wizards golden state warriors stephen curry

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