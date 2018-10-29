Stephen Curry, NBA'de bir rekora daha imza attı

Warriors'ın deplasmanda Nets'i 120-114 yendiği mücadelede 7 kez üç sayı isabeti bulan Curry, NBA'de üst üste 7 maçta en az 5 üç sayı kaydeden ilk isim oldu. Curry, 1996'da Dallas Mavericks formasıyla art arda 6 maçta bunu başaran George McLeod'u geride bıraktı.
Bu sezon 7 maçta 6. kez kazanan Warriors'ta Curry, 35 sayı, 7 ribaunt, 3 asist, Kevin Durant 34 sayı, 8 ribaunt, 6 asistlik performans sergileyerek Nets karşısında alınan galibiyette önemli rol oynadı. Nets'te D'Angelo Russell'ın 25, Caris LeVert'in 23 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.
SONUÇLAR
Brooklyn Nets-Golden State Warriors: 114-120
Dallas Mavericks-Utah Jazz: 104-113
Oklahoma City Thunder-Phoenix Suns: 117-110
Los Angeles Clippers-Washington Wizards: 136-104
CEDİ OSMAN'IN HOCASI GÖNDERİLDİ
NBA'de milli oyuncu Cedi Osman'ın da forma giydiği Cleveland Cavaliers'ta başantrenör Tyronn Lue ile yollar ayrıldı. Cavaliers'ın internet sitesinde yer alan açıklamada, Ocak 2016'dan bu yana takımda başantrenörlük yapan Lue'nun görevine son verildiği bildirildi.
Açıklamada, Larry Drew'un geçici olarak takımın başına getirildiği belirtildi. Başantrenörlüğe geldiği 2016'da Cavaliers ile şampiyonluk yaşayan Lue, son iki sezon takımı NBA finaline taşımayı başardı. Lue yönetimindeki Cavaliers, bu sezon çıktığı 6 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.
Fenerbahçe Cocu'nun görevine son verildiğini açıkladı!
Beşiktaş'tan Avrupa'yı sarsacak takas!
Olay sözler: Aziz Yıldırım kamu vicdanının gözünde bir şikecidir
Burak Yılmaz fena patladı! Densiz, hain ve Arda Turan sözleri
Empoli 1 - 2 Juventus
Anderson Talisca, Beşiktaş taraftarını çıldırttı!
G.Saray'da ayrılık rüzgarı!
Ali Koç: 178 ayrı mesajla dışarıya yollanmış
Galatasaray'da 'Beşiktaşlı yönetici' krizi
Guangzhou Evergrande Talisca'yı bonservisiyle birlikte aldı
26 yaşında dünya devinin başkanı oldu
Aziz Yıldırım'ın anlaştığı Belçikalı Cris Van Puyvelde Çin'de
Okuyucu Yorumları 0 yorum