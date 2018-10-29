Stephen Curry, NBA'de bir rekora daha imza attı

Warriors'ın deplasmanda Nets'i 120-114 yendiği mücadelede 7 kez üç sayı isabeti bulan Curry, NBA'de üst üste 7 maçta en az 5 üç sayı kaydeden ilk isim oldu. Curry, 1996'da Dallas Mavericks formasıyla art arda 6 maçta bunu başaran George McLeod'u geride bıraktı.

Bu sezon 7 maçta 6. kez kazanan Warriors'ta Curry, 35 sayı, 7 ribaunt, 3 asist, Kevin Durant 34 sayı, 8 ribaunt, 6 asistlik performans sergileyerek Nets karşısında alınan galibiyette önemli rol oynadı. Nets'te D'Angelo Russell'ın 25, Caris LeVert'in 23 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

SONUÇLAR

Brooklyn Nets-Golden State Warriors: 114-120

Dallas Mavericks-Utah Jazz: 104-113

Oklahoma City Thunder-Phoenix Suns: 117-110

Los Angeles Clippers-Washington Wizards: 136-104

CEDİ OSMAN'IN HOCASI GÖNDERİLDİ

NBA'de milli oyuncu Cedi Osman'ın da forma giydiği Cleveland Cavaliers'ta başantrenör Tyronn Lue ile yollar ayrıldı. Cavaliers'ın internet sitesinde yer alan açıklamada, Ocak 2016'dan bu yana takımda başantrenörlük yapan Lue'nun görevine son verildiği bildirildi.

Açıklamada, Larry Drew'un geçici olarak takımın başına getirildiği belirtildi. Başantrenörlüğe geldiği 2016'da Cavaliers ile şampiyonluk yaşayan Lue, son iki sezon takımı NBA finaline taşımayı başardı. Lue yönetimindeki Cavaliers, bu sezon çıktığı 6 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.



