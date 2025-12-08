Stetoskopu kim, ne zaman icat etti? Stetoskopu ilk kim buldu?

Stetoskop, doktorlar tarafından, hastaların vücudun içinde gelen sesleri dinleme amacı ile kullanılan bir sağlık ürünüdür. Genel olarak stetoskop diyafram, tüp ve kulaklık olacak şekilde üç ana bölümden meydana gelmektedir. Bazı stetoskop türleri çan adı verilen ve alçak sesleri daha yüksek perdeden duymayı sağlayan bir kısma da sahiptir. Bu araç ile en çok kalp atışları, akciğerlerden gelen sesler, bağırsaklardan ve mideden gelen sesler ile nabız dinlenir. Stetoskop ayrıca kan basıncını ölçmek için de kullanılmaktadır.

Stetoskopu kim, ne zaman icat etti?

Tıbbın babası olarak ifade edilen İyonyalı Hipokrat’ın, milattan önce 400 yılında kalpten gelmekte olan sesleri, göğüs kafesinin içinde kaynayan sirkeye benzettiği bilinmektedir. Bundan 2000 yıl sonra ise 17. yüzyılda modern fizyolojinin atası kabul edilen William Harvey bu sesi akan sulardan gelen şırıltıya benzetmiş bu şekilde açıklamıştır.

1816 yılında Fransız doktor Rene Leannec bir kağıda rulo şekli vermiş ve rulonun bir ucunu hastanın kalbine diğer ucunu ise kulağına dayamış bu şekilde hastanın kalbini dinlemiştir. Bu sayede ilk stetoskobun temeli atılmış olur. Daha sonraki süreçte ise bu prensip geliştirilmiş ve bugünkü modern stetoskop icat edilmiştir.

Stetoskopu ilk kim buldu?

Leannec, ilk rulo denemesi ile stetoskobun mucidi olarak kabul edilmektedir. 1829 yılında Dr. Williams, Laennec stetoskobunu iki parçaya ayırarak geliştirmiştir. Sonraki süreçte tek kulak ile dinlenebilen dayanıklı kauçuk malzemenden yapılan stetoskoplar üretilmiştir.

1894 yılında İtalyan ve Amerikalı mühendislerin çalışmaları ile stetoskop göğüs kafesi için kullanılmıştır. Bu gelişmeyi diyafram ve çanın faydaları üzerine araştırmalar takip etmiştir. 1926 yılında ilk diyafram ile çan birleşimi yaşanmış ve stetoskop bugünkü son haline gelmiştir.

1961 yılında ise ilk elektronik stetoskop Amplivex tarafından geliştirilmiştir. Bu geliştirilen cihaz vakumlu tüp teknolojisi ile olanak sağlamaktadır.