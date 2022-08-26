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Steven Caulker Fenerbahçe'den ayrıldı mı? Steven Caulker kimdir, nereli ve kaç yaşında?

26.08.2022 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Kulübü, 30 yaşındaki stoper Steven Caulker'ın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Gelişme sonrası Steven Caulker'ın hayatı ve yaşı gibi konular merak edilmeye başlandı. Peki Steven Caulker Fenerbahçe'den ayrıldı ? Steven Caulker kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte merak edilenler...

Steven Caulker Fenerbahçe'den ayrıldı mı? Steven Caulker kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Sarı lacivert takımdan gelen açıklama sonrası Steven Caulker'ın hayatı ve yaşı gibi konular merak edilmeye başlandı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şöyle denildi: "Profesyonel Futbol A Takımımızın oyuncularından Steven Caulker’ın sözleşmesi karşılıklı varılan mutabakat çerçevesinde feshedilmiştir. Caulker’a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

STEVEN CAULKER FENERBAHÇE'DEN AYRILDI MI?

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında kadrosuna kattığı Steven Caulker, Gaziantep FK'ya kiralanmıştı. Sierra Leoneli savunmacı resmi maçlarda Fenerbahçe forması giyemeden takımdan ayrıldı.

STEVEN CAULKER KİMDİR?

29 Aralık 1991 tarihinde Londra'da dünyaya gelen Steven Roy Caulker, millî futbolcudur. Küçük yaşlardayken yetenekli bir atlet olmasına rağmen, Caulker futbol kariyerine devam etmeyi seçmiştir ve ilk futbol kulübü Hounslow Borough olmuştur. Caulker, 2007 senesinde Tottenham Hotspur genç takımına transfer olmuş ve 2007-08 sezonunda 16 Yaş grubu oyuncusu olarak 18 Yaş Altı takımına girmiştir. 5 Temmuz 2012'de ise Tottenham Hotspur ile 2016 yazına kadar dört yıllık yeni bir sözleşme imzalamıştır.

Temmuz 2009'da takım arkadaşı Ryan Mason ile birlikte League One ligi ekiplerinden Yeovil Town kulübüne kiralık olarak transfer olmuştur. Ardından Caulker, sezonun sonuna kadar EFL Championship ligi kulübü Bristol City'ye kiralanmıştır. Sonrasında 2011 yılında tecrübe kazanması için bir sezonluk daha kiralık Premier League'e yeni yükselen Swansea City transfer olmuştur.

2014'te Caulker, Queens Park Rangers FC'a transfer olmuş ve dört yıllık bir sözleşme imzalamıştır. Caulker, 2015'te Premier League kulübü Southampton'a bir sezonluk kiralık olarak katılmıştır. Caulker, Queens Park Rangers FC'den ayrıldıktan 6 hafta sonra, 8 Şubat 2018 tarihinde Dundee ile bir buçuk senelik bir anlaşma imzalamıştır.

2019'da Süper Lig'in Alanyaspor takımına transfer olan isim, 29 Nisan 2019'da Alanya'da kaza yapan minibüste de bulunuyordu. Ünlü yıldız, 30 Haziran 2021'de bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer olmuştur. 8 Eylül 2021'de ise Süper Lig takımlarından Gaziantep FK'ye kiralık olarak dahil olmuştur.


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