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Steven Caulker ve Bakasetas Fenerbahçe'ye geliyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 01.08.2020 10:06 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'yle anlaşan 45 yaşındaki teknik adam, Aytemiz Alanyaspor'daki iki öğrencisi Steven Caulker ve Anastasios Bakasetas’ı yanında getirecek. Fenerbahçe'de Erol Bulut dönemi kısa süre içinde başlayacak. Bulut, Akdeniz ekibinde beraber mesai yaptığı futbolcuların ikisine de yeni sezonda sarı-Lacivertli formayı giydirecek. Yönetim, Alanya ile pazarlıklara bayram sonu başlayacak.

Steven Caulker ve Bakasetas Fenerbahçe'ye geliyor

Fenerbahçe'de mart ayından bu yana devam eden teknik direktörsüz dönem bayram sonrasında bitiyor... Sarı-Lacivertliler, Türkiye Kupası’nın ardından Aytemiz Alanyaspor’a veda eden Erol Bulut’u açıklamak için gün sayıyor. 45 yaşındaki teknik adam için bayramın akabinde Ülker Stadı’nda imza töreni düzenlenecek. Bulut, daha sonrasında teknik heyetin raporunu inceledikten sonra yeni sezon takvimini belirleyecek.

OYUNCU ARTI PARA ÖNERİLECEK

Tecrübeli çalıştırıcı, transfer konusunda da yönetim ve Sportif Direktör Emre Belözoğlu ile bir toplantı yapacak. Erol Bulut’un, Aytemiz Alanyaspor’dan öğrencileri olan Steven Caulker ve Anastasios Bakasetas’ı istediği öğrenildi. 45 yaşındaki antrenörün iki oyuncunun transferinin üzerinde ısrarla durduğu belirtilirken, yönetimin bayramdan sonra Akdeniz ekibinin Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile bir görüşme yapacağı kaydedildi. Fenerbahçe iki oyuncu için oyuncu artı para teklifinde bulunacak.

SÖZLEŞMELERİ SÜRÜYOR

Ocak 2019’da bedelsiz olarak Alanyaspor’a gelen Caulker’ın 2021’e kadar sözleşmesi bulunuyor... Sezon başında AEK Atina’dan 700 bin euro bedelle transfer edilen Yunan oyuncu Bakasetas’ın mukavelesi ise 2022’de bitiyor. İngiliz stoper, Alanyaspor formasıyla 37 maçta, 1 gol, 6 asistlik performans sergilerken, Bakasetas ise Akdeniz ekibinde sahaya çıktığı 43 mücadelede 14 gol, 8 asistlik katkı sağladı. İki oyuncu da Fenerbahçe’ye gitmeye sıcak bakıyor ve yönetimden kolaylık istiyor.

İTALYANLAR PEŞİNDE

Aytemiz Alanyaspor'daki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Bakasetas’ı sadece Fenerbahçe değil, İtalyan ekibi Lazio ile Fiorentina da istiyor. Bu durum Fenerbahçe’yi transferde zorlayacak.

(AKŞAM)


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