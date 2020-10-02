Steven Gerrard: Galibiyeti hak ettik

İskoç ekibi Rangers, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda sahasında karşılaştığı Galatasaray’ı 2-1 mağlup ederek gruplara kaldı. Müsabakanın ardından online olarak düzenlenen basın toplantısında konuşan
Rangers Teknik Direktörü Steven Gerrard, "Bu galibiyet bizim için çok önemliydi. En güzel gecelerimizden biriydi. Avrupa’da güzel maçlarımız oldu. Oyuncularımı kutlarım. Çok iyi bir takımı ve çok iyi teknik direktörü yendik. Bana göre hak ettik. Öyle devam etmeliyiz. Çok büyük bir takıma karşı eşleştik. Galatasaray çok büyük bir rakip. Çok iyi teknik direktörlere sahip. Son düdük çaldığında çok rahatladım. Takıma baştan güveniyordum. Maça çok iyi başladık. Bu galibiyeti hak ettik. Taraftarlarımızı mutlu ettik. Keşke onlar da yanımızda olsaydı" diye konuştu.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’e çok saygı duyduğunu söyleyen Gerrard, "Senelerdir saygı duyuyorum. Bizim için çok önemli bir maçtı. Galatasaray içinde çok önemliydi. Galatasaray Avrupa’da çok tecrübeli bir takım. Bizim için bu galibiyet daha da özel oldu. Çok mutluyuz" şeklinde konuştu.
(İHA)
Fatih Terim'i kızdıran hareket
Maçın ardından Terim'den flaş açıklamalar
Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir'in rakipleri kimler?
Trabzonspor'da sakatlık şoku!
Trabzonspor yeni transferini İstanbul'a getiriyor
Beşiktaş'ta flaş ayrılık! İşte yeni takımı...
Fenerbahçe Papiss Cisse'yi duyurdu
F.Bahçe'den bir transfer bombası daha
'Beşiktaş'ta uzun yıllar oynamak istiyorum'
Lucescu tarihe geçecek
Almanya'da Süper Kupa Bayern Münih'in
Ozan Kabak'a 5 maç ceza!
Rangers'tan dikkat çeken performans
Yıldız futbolcu Giuliano'ya flaş talip
Okuyucu Yorumları 0 yorum