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Steven Gerrard: Galibiyeti hak ettik

GALATASARAY HABERLERİ  | 02.10.2020 08:02 | Son Güncelleme

Rangers Teknik Direktörü Steven Gerrard, Galatasaray karşısında hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’e çok saygı duyduğunu söyleyen Gerrard, "Bizim için çok önemli bir maçtı. Galatasaray içinde çok önemliydi. Galatasaray Avrupa’da çok tecrübeli bir takım. Bizim için bu galibiyet daha da özel oldu. Çok mutluyuz" dedi.

Steven Gerrard: Galibiyeti hak ettik

İskoç ekibi Rangers, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda sahasında karşılaştığı Galatasaray’ı 2-1 mağlup ederek gruplara kaldı. Müsabakanın ardından online olarak düzenlenen basın toplantısında konuşan

Rangers Teknik Direktörü Steven Gerrard, "Bu galibiyet bizim için çok önemliydi. En güzel gecelerimizden biriydi. Avrupa’da güzel maçlarımız oldu. Oyuncularımı kutlarım. Çok iyi bir takımı ve çok iyi teknik direktörü yendik. Bana göre hak ettik. Öyle devam etmeliyiz. Çok büyük bir takıma karşı eşleştik. Galatasaray çok büyük bir rakip. Çok iyi teknik direktörlere sahip. Son düdük çaldığında çok rahatladım. Takıma baştan güveniyordum. Maça çok iyi başladık. Bu galibiyeti hak ettik. Taraftarlarımızı mutlu ettik. Keşke onlar da yanımızda olsaydı" diye konuştu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’e çok saygı duyduğunu söyleyen Gerrard, "Senelerdir saygı duyuyorum. Bizim için çok önemli bir maçtı. Galatasaray içinde çok önemliydi. Galatasaray Avrupa’da çok tecrübeli bir takım. Bizim için bu galibiyet daha da özel oldu. Çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

(İHA)

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