Steven Nzonzi: Galatasaray'a gelirken çok zorlanmadım

Galatasaray'a transfer olma konusunda karar verirken çok düşünmediğini ifade eden Fransız oyuncu, "Galatasaray çok iyi bir kulüp. Kaliteli oyuncuları var. Kararımı verirken çok fazla zorlanmadım" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın çok büyük bir kulüp olduğunu vurgulayan Nzonzi, "Burada çok güzel bir ortam var. Bütün takım arkadaşlarım bana çok yardımcı oluyor, onlara teşekkür etmek istiyorum" dedi.

"CENGİZ ÜNDER İLE KONUŞMADIM"

Galatasaray'a transferi öncesinde Roma'dan takım arkadaşı olan Cengiz Ünder ile konuşmadığını ifade eden 30 yaşındaki oyuncu, "Cengiz ile görüşmedim çünkü kendi görüşüme göre hareket etmeyi seviyorum. Herkesin farklı görüşü olabilir. Yardımcı olabilecek çok fazla oyuncu vardı ama ben kendi düşüncelerime göre bir karar verdim" şeklinde konuştu.

"FATİH TERİM ÇOK ÖNEMLİ BİR İSİM"

Fatih Terim konusunda da fikirlerini paylaşan Nzonzi, "Fatih Terim hem takım hem de ülke adına önemli bir isim. Onun direktifleri altında, hem takım arkadaşlarım hem de taraftar için elimden geleni yapacağım" açıklamasını yaptı.