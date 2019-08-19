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Steven Nzonzi Galatasaray'la ilk antrenmanına çıktı

GALATASARAY HABERLERİ  | 19.08.2019 21:24 | Son Güncelleme

Galatasaray, Süper Lig'in ikinci haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Yeni transfer Steven Nzonzi, takımla beraber ilk antrenmanında yer aldı.

Steven Nzonzi Galatasaray'la ilk antrenmanına çıktı

Süper Lig'in ilk haftasında Yukatel Denizlispor'a 2-0 yenilen Galatasaray, 2. haftada evinde Konyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki idmana yeni transfer Steven Nzonzi de katıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, salondaki çalışmanın ardından sahada koordinasyon ve interval koşu çalışması yaptı.

Galatasaray, pas oyunun ardından çift kale maçla günü tamamladı.

Sarı-kırmızılı ekip, Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Steven N'Zonzi

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