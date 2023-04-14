Hakan Akkaya, Aslıhan Doğan Turan, Uğurkan Erez ve Ivana Sert ile stillerin yarıştığı Stil İkonu sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. YouTube üzerinden seyircisi ile buluşan Stil İkonu üç gündür yayınlanmıyor. Programın takipçileri ise Stil İkonu neden yok, bitti mi? Stil İkonu yeni bölüm gelecek mi, final mi yaptı? gibi soruların yanıtlarını merak ediyorlar. İşte Stil İkonu hakkında tüm merak edilenler...

STİL İKONU NEDEN YOK, BİTTİ Mİ?

İlk günden beri olayların bitmediği Stil İkonu yarışması en son üç gün önce yayınlandı. Programın yeni bölümünün ve yeni bölüm fragmanının yayınlanmaması akıllara soru işaretleri getirdi.

Sosyal medyada ise programın final yapmadan bittiğine dair yorumlar yapıldı. Ancak konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konu hakkında güncel bir gelişme olduğu takdirde haberimizin içerisine eklenecektir.



