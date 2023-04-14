MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Stil İkonu neden yok, bitti mi? Stil İkonu yeni bölüm gelecek mi, final mi yaptı?

Stil İkonu neden yok, bitti mi? Stil İkonu yeni bölüm gelecek mi, final mi yaptı?

14.04.2023 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Stil İkonu bitti mi, neden yok gibi soruların yanıtları tüm yarışma takipçileri tarafından merak ediliyor. YouTube platformu üzerinden izleyicisiyle buluşan moda programı Stil İkonu'nun her bölümü ayrı olaylara neden oluyor. Gündemden düşmeyen program hakkında flaş bir iddia daha gündeme geldi. Stil İkonu yeni bölüm gelecek mi, final mi yaptı? sorularının yanıtları da hız kazandı. İşte tüm ayrıntılar...

Stil İkonu neden yok, bitti mi? Stil İkonu yeni bölüm gelecek mi, final mi yaptı?

Hakan Akkaya, Aslıhan Doğan Turan, Uğurkan Erez ve Ivana Sert ile stillerin yarıştığı Stil İkonu sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. YouTube üzerinden seyircisi ile buluşan Stil İkonu üç gündür yayınlanmıyor. Programın takipçileri ise Stil İkonu neden yok, bitti mi? Stil İkonu yeni bölüm gelecek mi, final mi yaptı? gibi soruların yanıtlarını merak ediyorlar. İşte Stil İkonu hakkında tüm merak edilenler...

Stil İkonu 3

STİL İKONU NEDEN YOK, BİTTİ Mİ?

İlk günden beri olayların bitmediği Stil İkonu yarışması en son üç gün önce yayınlandı. Programın yeni bölümünün ve yeni bölüm fragmanının yayınlanmaması akıllara soru işaretleri getirdi.

Sosyal medyada ise programın final yapmadan bittiğine dair yorumlar yapıldı. Ancak konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konu hakkında güncel bir gelişme olduğu takdirde haberimizin içerisine eklenecektir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’den Karan’a doğum günü partisi! Küçük oğulları Kerem’le ilk pozBurak Özçivit ve Fahriye Evcen’den Karan’a doğum günü partisi! Küçük oğulları Kerem’le ilk poz
Ünlü fenomen cinsiyet değiştirmişti! İşte son haliÜnlü fenomen cinsiyet değiştirmişti! İşte son hali
Yeğeniyle teknede yakalanmıştı! Son halini paylaşınca...Yeğeniyle teknede yakalanmıştı! Son halini paylaşınca...

En Çok Okunan Haberler

Bayram öncesi büyük zam! 1 günde 750 TL'ye kadar çıkıyor

Bayram öncesi büyük zam! 1 günde 750 TL'ye kadar çıkıyor

O maçta sahada! Arda Turan'ın yeni takımı resmen belli oldu

O maçta sahada! Arda Turan'ın yeni takımı resmen belli oldu

Eski sevgilinin paylaşımı imalı bulundu

Eski sevgilinin paylaşımı imalı bulundu

Hakim eşini kızgın yağ ile yakmış, kendisi intihar etmişti! Korkunç olayın ardından bambaşka bir hikaye çıktı

Hakim eşini kızgın yağ ile yakmış, kendisi intihar etmişti! Korkunç olayın ardından bambaşka bir hikaye çıktı

Erdoğan işaret etmişti! Dikkat çeken iddia: AK Parti'de 3 isim değişecek

Erdoğan işaret etmişti! Dikkat çeken iddia: AK Parti'de 3 isim değişecek

Dünya Zehra Güneş'i konuşuyor!

Dünya Zehra Güneş'i konuşuyor!

İlginizi Çekebilir

Belediye başkanından skandal! Pantolonunu indirerek dans etti

Belediye başkanından skandal! Pantolonunu indirerek dans etti

‘Kafa kesme’ videosuna tepkiler gecikmedi! “Korkunç bir görüntü”

‘Kafa kesme’ videosuna tepkiler gecikmedi! “Korkunç bir görüntü”

Şık, konforlu, kaliteli! Favoriniz olacak Puma spor ayakkabıları keşfedin

Şık, konforlu, kaliteli! Favoriniz olacak Puma spor ayakkabıları keşfedin

İngiliz kadın saçını kestirmek için Londra’dan Antalya’ya geldi

İngiliz kadın saçını kestirmek için Londra’dan Antalya’ya geldi

Güzellik kraliçesi sokakta yumruk yumruğa kavga etti! Cezası ağır oldu

Güzellik kraliçesi sokakta yumruk yumruğa kavga etti! Cezası ağır oldu

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.