STK'ler deprem bölgesinde yaraları sarmaya devam ediyor

Gönül Elçileri Arama Kurtarma ve Uluslararası İnsani Yardım Derneği, depremin ilk günü afet bölgesinde çalışmalara başladı.

Derneğin Malatya'da 19 kişilik timlerden oluşan 10 arama kurtarma ekibi ve ikmal ihtiyaçları için 45 insani yardım personeli, AFAD koordinasyonunda görev aldı.

Ayrıca Hatay Antakya'da 27 kişilik timlerden oluşan 10 ekip ve 15 kişilik koordinasyon personeli depremin ilk gününden bu yana aktif rol aldı.

Mersin, Adana, Gaziantep ve Adıyaman'da derneğin 60 kişilik arama kurtarma personeli destek için görev yapıyor. Dernek ayrıca ihtiyaç sahiplerine çadır, çocuklar için oyuncak ve psikososyal destek sunmaya devam ediyor.

ÖZBEKİSTAN KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ KONTEYNER BAĞIŞLADI

Özbekistan Kültür, Araştırma ve Dayanışma Derneği'nin depremin ikinci günü başlayan çalışmalarında 100 gönüllüsü aktif rol aldı.

Deprem bölgesine 10 tır insani yardım malzemesi gönderen dernek, arama kurtarma çalışmalarına da destek oldu.

Dernek ayrıca MÜSİAD'ın konteyner ev kampanyasına 30 konteyner bağışladı. Derneğin kurduğu aşevlerinde günlük 10 bin kişilik sıcak yemek dağıtımı yapılıyor.

NİL EĞİTİM VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ NAKDİ VE AYNİ YARDIMLARDA BULUNDU

Nil Eğitim ve Yardımlaşma Derneği depremden etkilenen vatandaşlara destek için başlattığı kampanya kapsamında 573 bin lira nakdi yardım ile 1 tır insani yardım malzemesi ve kıyafet desteği sundu.

Dernek ayrıca 364 aile ve 3 köye gıda, giyim, ısınma ve barınma desteğinde bulundu.

54 kişilik gönüllü ekiple çalışmalara devam eden dernek, deprem bölgesindeki afetzedelere ve daha güvenli yerlere gitmek isteyen vatandaşlara maddi yardım ve yönlendirme desteği vermeye devam ediyor.

AUSTRALİAN HUMANİTARİAN FUND 3 İLDE SICAK YEMEK DAĞITIYOR

Avustralya'daki Türklerin kurmuş olduğu Australian Humanitarian Fund, depremin ilk gününden itibaren Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'daki yardım faaliyetlerine destekte bulundu.

Hatay'a 1 tır battaniye yardımı yapan dernek, 3 ilde de sıcak yemek dağıtımında bulundu.

Dernek ayrıca Hatay'da 100 bin ekmek kapasiteli fırınlara sponsor oldu. Afetzedelere hijyen paketleri ve gıda kolileri dağıttı.

