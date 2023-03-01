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STK'lerin deprem bölgesindeki çocuklar için düzenledikleri etkinlikler sürüyor

01.03.2023 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivil toplum kuruluşları (STK), 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde çocukların yaralarını sarmak için çeşitli etkinler düzenliyor.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kurulan çadır kentte çocuk sineması oluşturan Umut Sensin Derneği, çocukları filmlerle buluşturuyor.

İki günde inşa edilen ve 112 metrekare alana kurulan sinema çadırının içinde 90 çocuk aynı anda film izleyebiliyor.

Günde 2 seans gösterilen çizgi film ve animasyonları takip eden çocuklar, ilk olarak Buz Devri filmini izledi.

Kahramanmaraş'ta "Öncü Spor Etkinlikleri" düzenleyen ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, çocukları ve gençleri spor oyunları, zeka oyunları ve beceri atölyeleriyle bir araya getiriyor.

Her gün farklı bir köyde yapılan etkinliklerin arasında, mas güreşi, matrak, langırt, badminton, dart ve koca ayak bölümlerinin bulunduğu spor oyunlarından sonra mangala, satranç, kelime oyunu, dümen ve surakarta, go, quadru play, atla topla, buz fırtınası, mini bowling ile çek bırak gibi zeka oyunları yer alıyor.

Çocuklara ayrıca deve-cüce, evet-hayır, köşe kapmaca, kuyruk kapmaca, mendil kapmaca, istop, ip atlama, duba çevirme, çember atma, slalom çubuğu yakalama, zincirden kurtulma, kulaktan kulağa, el ayak koordinasyonu ile misket gibi oyunlar oynatılıyor.

Üniversite öğrencisi ve profesyonellerden oluşan 20 kişilik ekibin hizmet verdiği etkinlik, haftanın her günü 7 farklı köyde düzenlenecek.

"BELKİ KÖYE BİR FİLM GELİR" PROJESİ

Deprem bölgesinde çeşitli yardım faaliyetlerinde bulunan İnsan İzi Uluslararası İnsani Yardım Derneği, çocuklara yönelik etkinlikler düzenliyor.

Adıyaman'ın Polis Amca İmam Hatip Ortaokulu'nda kurulan İyilik Kompleksi'nde çocuklara yönelik "Belki Köye Bir Film Gelir" projesi hazırlayan dernek, 500 kişinin katıldığı sinema gecesi düzenledi.

Okulun bahçesinde kurulan alanlarda çocuklarla birlikte resim çizip çeşitli oyunlar oynayan dernek üyeleri, her yaş aralığına göre hazırlanan hediyeleri çocuklara dağıttı.

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deprem Kahramanmaraş çocuk yardım

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