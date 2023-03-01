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STK'lerin deprem bölgesindeki yardım seferberliği sürüyor

01.03.2023 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivil toplum kuruluşları (STK), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgede yaraları sarmak için insani yardım çalışmalarına devam ediyor.

STK'lerin deprem bölgesindeki yardım seferberliği sürüyor

Kayrader Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, ilk etapta 20 kişilik gönüllü ekibiyle Adıyaman ve Hatay'a bireysel araçlarla 150 bin TL'lik acil yardım malzemesi ulaştırdı. Dernek, bağışçılardan gelen battaniye, kıyafet, bebek bezi, bebek maması, su, ekmek ve çeşitli yardım malzemelerini bölgeye sevk etti.

Ankara'ya giden depremzedelerin barınma, ev eşyası, gıda ve kıyafetlerini temin ederek nakdi yardımda da bulunan dernek, konteyner ev temin etmek için çalışmalar yapıyor.

- Akdem Akademisi Vakfından kıyafet yardımı

Deprem sonrası bölgeye ayni ve nakdi destek sağlayan Akdem Akademisi Vakfı, kıyafet yardımında da bulundu.

Hatay Antakya ve Samandağ'a yiyecek, termal içlik, battaniye, ilaç, mazot, erzak, paketli gıda, bebek maması, soba gibi yardım malzemelerini ulaştıran vakıf üyeleri, arama kurtarma çalışmalarına destek verdi.

Bölgeye jeneratör, çadır, seyyar tuvalet, gıda, ayakkabı, çocuk bezi ve hijyen malzemeleri ulaştıran gönüllüler, depremden etkilenen illere soba, kedi-köpek maması, duş çadırları, kamp duşları, powerbank gibi malzemelerin tedarik edilmesini sağlıyor,

ULUSLARARASI RAVZA DERNEĞİ

Uluslararası Ravza Derneği, 250 gönüllüsüyle depremin ilk günlerinden bu yana çalışmalarını sürdürüyor.

Dernek, Hatay, Gaziantep ve Şanlıurfa'daki aşevlerinde 50 bin kişilik yemek verdi.

Temel ihtiyaçlar konusunda da destek sağlayan dernek, 5 bin battaniye, 10 bin çocuk bezi, 10 bin paket gıda, 15 bin hijyen ürünü ve 2 bin sobayı deprem bölgesinde dağıttı.

TÜRK MİLLİ KUVVETLER VAKFI

Türk Milli Kuvvetler Vakfı, depremin ardından 350 kişilik arama kurtarma ekibiyle afet bölgesinde çalışmalara katıldı.

Vakıf ısıtıcı, battaniye, yiyecek, su, çocuk maması ve bezinden oluşan 11 kamyonluk yardımın yanı sıra birçok otelde depremden etkilenen 1300'den fazla vatandaşı misafir etti.

Vakıf, faaliyet gösterdiği alanlarda sıcak yemek ve gıda tedariğine devam ediyor.

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