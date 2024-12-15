SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Göztepe
  4. Stoilov, Hatayspor beraberliğinin ardından "Süper Lig'e Uygun Değil" diyerek zemini eleştirdi!

Stoilov, Hatayspor beraberliğinin ardından "Süper Lig'e Uygun Değil" diyerek zemini eleştirdi!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
15.12.2024 17:21
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Mersin'de Atakaş Hatayspor ile 1-1 kalan Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, "Beraberlik sonrası da pozisyonlar yakaladık. Maalesef gole çeviremedik ve bu bizim yaşadığımız bir sıkıntı." dedi.

Stoilov, Hatayspor beraberliğinin ardından "Süper Lig'e Uygun Değil" diyerek zemini eleştirdi!

Stoilov, Mersin Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sahada sıkı bir mücadele verildiğini söyledi. Karşılaşmaya iyi başladıklarını ve golü bulduklarını dile getiren Stoilov, daha sonra yakaladıkları fırsatları gole çeviremediklerini kaydetti.

"BİZİ ZORA SOKAN BİR PROBLEMDİ..."

2024-12-07T000000Z_409858746_MT1IMGOSP000D34LWX_RTRMADP_3_IMAGO-IMAGES-SPORTS

Attıkları gol sonrasında rakiplerine inisiyatif verdiklerine değinen Stoilov, şöyle devam etti: "Onlarda pozisyon yakaladı ve maç 1-1'e geldi. Beraberlik sonrası da pozisyonlar yakaladık. Maalesef gole çeviremedik ve bu bizim yaşadığımız bir sıkıntı. Fırsatlar geldiğinde değerlendirmeniz gerekiyor. Gerçekçi olmak gerekirse buraya birçok sıkıntı yaşayarak geldik, sakatlıklar adına. Özellikle önde ofansif oyuncularımızda sakatlıklar vardı. Bu bizi zora sokan bir problemdi ve bunu yaşadık."

"ZEMİN SÜPER LİG'E UYGUN DEĞİL"

Screenshot_1

Stoilov, saha şartlarının çok kötü olduğunu kaydederek, "Saha zeminin Süper Lig'e uygun olduğunu düşünmüyorum. İki takım için oyunu çok zorlaştırdı. Saha şartları daha iyi olsaydı iki takım kaliteli oyun ortaya koyabilirdi. Süper Lig adına saha zeminin biraz utanç olduğunu düşünüyorum. Maalesef bunu söylemek durumundayım ki böyle bir şey yaşanmasın." ifadelerini kullandı.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Atakaş Hatayspor Atakaş Hatayspor
1 - 1
Göztepe Göztepe

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Göztepe Hatayspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son dakika | İsrail'den skandal Suriye kararı: İşgal ettikleri Golan Tepeleri'nde yerleşimciler de artıyor!

Son dakika | İsrail'den skandal Suriye kararı: İşgal ettikleri Golan Tepeleri'nde yerleşimciler de artıyor!

Ürünleri Avrupa'dan geri dönen firma iflas etti! Alacaklılar hemen fabrikanın kapısına dayandı

Ürünleri Avrupa'dan geri dönen firma iflas etti! Alacaklılar hemen fabrikanın kapısına dayandı

İspanyol basını o hareketi konuşuyor! Kaleyi santradan hedef aldı: "Haber programlarına çıkmaya çalışıyor" denildi...

İspanyol basını o hareketi konuşuyor! Kaleyi santradan hedef aldı: "Haber programlarına çıkmaya çalışıyor" denildi...

Aziz Yıldırım sessizliğini bu sözlerle bozdu: 'Bugün o gündür'

Aziz Yıldırım sessizliğini bu sözlerle bozdu: 'Bugün o gündür'

Arda Güler adını Real Madrid tarihine yazdırdı! 21. yüzyılda bunu başaran yok

Arda Güler adını Real Madrid tarihine yazdırdı! 21. yüzyılda bunu başaran yok

Dev maçın kadrosu açıklandı!

Dev maçın kadrosu açıklandı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Marka Haftası indirimleri ve dahası burada sizi bekliyor, kaçırmayın

Marka Haftası indirimleri ve dahası burada sizi bekliyor, kaçırmayın

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.