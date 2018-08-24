Stoke City teknik direktörü Gary Rowett Badou Ndiaye'nin ayrılığını doğruladı

Galatasaray'da Badou Ndiaye transferinde flaş gelişme! Sarı kırmızılı takım uzun süredir uğraştığı Ndiaye transferinde menajer sorunlarını ortadan kaldırdı ve mutlu sona ulaştı. Senegalli futbolcu bu sezon yeniden sarı kırmızılı formayı giyecek.

Ndiaye'nin transferi ile alakalı Stoke City Kulübü ile anlaşan Galatasaray menajeriyle ilgili sorunları da ortadan kaldırdı. Ndiaye'nin Galatasaray'a imza atmak üzere yarın İstanbul'da olacağı öğrenildi.

Öte yandan Stoke City Teknik Direktörü Gary Rowett da ayrılığı resmen duyurdu. Rowett, "Badou Ndiaye'nin sezon başında takımda kalacağını düşünmüştük. Ancak eğer ayrılmak istiyorsa bekleyemezdik." dedi.

(FutbolArena)

