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Stranger Things'in yıldızı Maya Hawke göğüs dekoltesiyle galaya damga vurdu

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.07.2019 14:15 | Son Güncelleme

Stranger Things dizisinde rol alan Maya Hawke önceki gece katıldığı galada giydiği dekolteli elbiseyle geceye damgasını vurdu.

Stranger Things'in yıldızı Maya Hawke göğüs dekoltesiyle galaya damga vurdu

Geçtiğimiz günlerde 3. sezonu yayınlanan Netflix'in fantastik dizisi Stranger Things'te Robin karakterini canlandıran 21 yaşındaki Maya Hawke'nin dekoltesi ortalığı yıktı geçti.

'Once Upon A Time In Hollywood' filminin galasına katılan genç oyuncunun doğal güzelliği ve iddialı göğüs dekoltesiyle geceye damgasını vurdu.

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Stranger Things'teki Robin karakteriyle milyonların gönlünü kazanan Maya Hawke, yönetmenliğini Quentin Tarantino'nun yaptığı Once Upon A Time In Hollywood filminin galasında, sade ve şık tarzıyla görenleri büyüledi.

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Uma Thurman ve Ethan Hawke gibi iki büyük oyuncunun 1998 yılında başlayıp, 2005 yılında sona eren evliliklerinden olan Maya Hawke, galadaki görüntüsüyle annesinin gençlik yıllarına benzetildi.

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İddialı göğüs dekoltesi ve maskülen tarzıyla tüm dikkatlerine üzerine çeken güzel oyuncu, saçlarında kullandığı altın rengi tacıyla aynı anda hem sert hem de çocuksu bir tarz yakalamayı başarmıştı.

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Stranger Things Maya Hawke

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