Strangers Things'in Dustin’i iddialı konuştu: '4. sezon en korkunç sezon olacak'

Netflix'in en popüler dizileri arasında yer alan Stranger Things'in yıldızı Gaten Matarazzo, hayranların merakla beklediği 4. sezon hakkında konuştu. Matarazzo, Jimmy Fallon'ın talk show'unun 7 Nisan'da yayımlanan bölümüne katıldı. Burada Fallon, genç oyuncunun kendisine dizinin 4. sezonunun şimdiye kadarki en korkunç sezon olacağını söylediğini aktardı.

Dizide Dustin Henderson karakterini canlandıran yıldız isimse şu cevabı verdi:

Evet. Fark ettiğim tek şey buydu. (Senaryoyu) okurken 'Bunu bu yıl yapacaklar. Epey havalı' dedim.

Bunun ardından Fallon "Gerçekten mi?" diye sorarken, Matarazzo "Evet" diye yanıtladı. Yıldız isim 1 Nisan'da yaptığı röportajda söz konusu sezon hakkında başka bir açıklama daha yapmıştı:

Bence 4. sezonun tonu kesinlikle olgunlaştı. Bana göre (dizi ekibi) bunu bilerek yapıyor çünkü Stranger Things'in, çocuklarla birlikte büyüdüğünü göstermek istiyor. İnsan olarak büyüdükçe karakter olarak da büyümemiz gerekiyor. (Dizi ekibinin) karşısına bu sorun çıktı. Ancak onlar bunu kendi avantajlarına çevirdi.