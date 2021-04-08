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Strangers Things'in Dustin’i iddialı konuştu: '4. sezon en korkunç sezon olacak'

08.04.2021 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix’in sevilen yapımlarından Strangers Things’in dördüncü sezonuna az bir zaman kala oyuncularından dikkat çeken açıklamalar gelmeye başladı. Dizide, Dustin karakterini canlandıran Gaten Matarazzo, dördüncü sezonun en korkunç sezon olacağını söyledi.

Strangers Things'in Dustin’i iddialı konuştu: '4. sezon en korkunç sezon olacak'

Netflix'in en popüler dizileri arasında yer alan Stranger Things'in yıldızı Gaten Matarazzo, hayranların merakla beklediği 4. sezon hakkında konuştu. Matarazzo, Jimmy Fallon'ın talk show'unun 7 Nisan'da yayımlanan bölümüne katıldı. Burada Fallon, genç oyuncunun kendisine dizinin 4. sezonunun şimdiye kadarki en korkunç sezon olacağını söylediğini aktardı.

Dizide Dustin Henderson karakterini canlandıran yıldız isimse şu cevabı verdi:

Evet. Fark ettiğim tek şey buydu. (Senaryoyu) okurken 'Bunu bu yıl yapacaklar. Epey havalı' dedim.

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Bunun ardından Fallon "Gerçekten mi?" diye sorarken, Matarazzo "Evet" diye yanıtladı. Yıldız isim 1 Nisan'da yaptığı röportajda söz konusu sezon hakkında başka bir açıklama daha yapmıştı:

Bence 4. sezonun tonu kesinlikle olgunlaştı. Bana göre (dizi ekibi) bunu bilerek yapıyor çünkü Stranger Things'in, çocuklarla birlikte büyüdüğünü göstermek istiyor. İnsan olarak büyüdükçe karakter olarak da büyümemiz gerekiyor. (Dizi ekibinin) karşısına bu sorun çıktı. Ancak onlar bunu kendi avantajlarına çevirdi.

STRANGER THİNGS'İN EN KARANLIK SEZONU OLACAK

Bununla birlikte dizide Mike Wheeler'e hayat veren Finn Wolfhard da 4. sezonun şu ana kadarki en "karanlık" sezon olacağını söylemişti:

Her sezon daha karanlık hale geliyor. Üçüncü sezona dair de, 'Bu şimdiye kadarki en karanlık sezon' diye düşünmüştüm, patlayan fareler ve her şey… Fakat 4. sezon gerçekten de şu ana kadar yapılmış en karanlık sezon.


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Netflix
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