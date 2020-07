Study in Turkey’de BEÜ rekor başvuru

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından, Türkiye’de eğitim görmek isteyen uluslararası öğrenci adaylarına Türk Üniversitelerini tanıtmak amacıyla bu yıl ilk defa sanal olarak düzenlenen Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı’nda Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’ne 7 bine yakın öğrenci online kayıt yaptırdı. İlk gün 4 bin kaydın gerçekleştirildiği sanal fuarda, son günle birlikte toplamda 7 bin uluslararası öğrenci kaydı alınması ile BEÜ kendi alanında en büyük rekoru da kırmış oldu.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde kısıtlanan hareketliliğinin olumsuz etkilerini azaltmak ve bu süreçte Türk üniversitelerinin yurt dışında dijital ortamlarda da tanıtılması için küresel ölçekli ilk sanal fuar niteliği taşıyan Study in Turkey’de Türkiye’den 200’den fazla üniversite dünya çapında 142 ülkeden öğrenciyle bir araya geldi. Fuar kapsamında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi açılan sanal standında, görevli personelimiz tarafından uluslararası öğrencilerden gelen soruları yanıtlandı. Öğrenci adayları ile çevrimiçi sohbetlerle bir araya gelen üniversite temsilcilerimiz, akademik birimler, barınma hizmetleri, staj hareketliliği, burs fırsatları, Erasmus, Mevlana ve diğer ikili anlaşmalar, diploma denkliği, yabancı dil, bilimsel ve akademik araştırma faaliyetleri, Zonguldak’ta yaşam vb. konularda detaylı olarak bilgilendirildi.

20-22 Temmuz tarihleri arasında Türkiye saatiyle 08.00-20.00 arasında www.virtualfair-yok.gov.tr adresi üzerinden gerçekleşen fuarda BEÜ’ye dünyanın dört bir yanından 3 günde 7000 uluslararası öğrencinin online ön kaydı gerçekleştirildi. Bu bağlamda her yıl artan uluslararası öğrenci sayısı üniversitenin uluslararasılaşma sürecine önemli bir ivme kazandırmaktadır. Uluslararası öğrenciler için 9 Ağustos tarihine kadar devam edecek olan ön başvurularda sayının 10-15 bine yaklaşması hedefleniyor.

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, akademik, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerdeki başarıları ile ülkemizi ve ilimizi dünyada temsil eden ve tanıtan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde küresel ölçekte eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğünü söyledi. Uluslararasılaşmanın, bugün üretilen bilginin paylaşılması, etkin hale gelmesi, bilim ve insanlık adına değer kazanması açısından son derece önemli olduğunun altını çizerek, " Gerek akademik yayınlarımız, gerek çağa uygun yükseköğretim misyonu ile elde edilen başarılar, yürütülen ve devam eden bilimsel araştırmalar ve gerekse uluslararası öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliğindeki hızlı artış üniversitemizin uluslararası platformlarda görünürlüğü ve uluslararası düzeyde akademik rekabete imkânı her geçen gün artmaktadır. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ‘Dünya Üniversitesi’ olma yolunda uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda hızla ilerlemeye, bu sayede eğitimin sosyal barışa yaptığı katkıyı somutlaştırmaya, ilimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edecektir. " diye konuştu.