Stüdyoda birbirlerinin üstüne yürüdüler! Esra Erol'da gergin anlar: 1 milyon TL ile kayıplara karışan annesini böyle suçladı: Kaç tane insanla oldun belki de...

Annesinin yasak ilişki yaşadığını öne sürdü, "İkiniz de nitelikli dolandırıcısınız, tutuklasınlar sizi" dedi. Anne-kızın canlı yayında aylar sonra yüzleşmesinde tansiyonun dozu yükseldi. 1 milyon TL ile kayıplara karışan anneye hesap soran kızdan sonra baba da tek bir şey sordu...
İrem adlı genç kız, annesinin aylar önce yüklü miktarda parayla ortadan kaybolduğunu anlattı. Anne bulundu ve Esra Erol'da programına katıldı. Ancak beklendiği gibi özlem dolu bir buluşma olmadı. Aksine canlı yayındaki buluşmada çok gergin anlar yaşandı.
Aylardır ulaşamadığı annesiyle canlı yayında yüzleştiğinde genç kız şöyle isyan etti:
"Anne olan, özleyen insan gelip sarılmaya çalışır, değil mi? Kendini affetirmeye, öpmeye çalışır."
Stüdyoda anne-kızın birbirinin üstüne yürüdüğü anlar da programa damgasını vurdu. Genç kızın öfkesi yüzünden okunurken anne de kızının üstüne "Gel hadi gel" diyerek yürüdü. Araya güvenlik ekipleri girerken Esra Erol, İrem'i yanına alarak yatıştırmaya çalıştı.
Anne Doğan, yasak ilişki iddiasını kabul etmedi. Annesini "Sen tek başına yaşayacak insan değilsin diyen" kızı, "Sen o Selçuk Kılıç ile yaşıyorsun ya da Metin Kalaca ile yaşıyorsun. Bağlansın yayına, ilişkiniz neyse o da anlatsın. Kaç tane insanla birlikte oldun belki de, bizi kandırdın.
Stüdyoya tekerlik sandalyede gelen baba da "Sadece neden gittiğini sormak istiyorum. Neden Yeliz?" dedi. Anne Doğan "Hiçbir şeyimiz kalmadı, para bitti. Bunun açıklamasını sana yapamadım, korktum" diye yanıt verdi.