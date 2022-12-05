Esra Erol neye uğradığını şaşırdı! Yasak aşk üçgenini anlatırken stüdyonun ortasında bayıldı: 12 sene boyunca...

2020 yılının son günlerinde Esra Erol programına katılan Y. ismindeki bir kadın, 15 yaşında evlendiği imam nikahlı eşi E.H'nin, 2,5 yaşındaki oğullarını kaçırarak kendisine göstermediğini söylemişti. Mağdur olduğunu söyleyen Y., E.H.'nin kendi öz teyzesinin kızı Ayfer ile birliktelik yaşadığını ve bu birliktelikten iki çocuklarının olduğunu ifade etmiş, E.H'den çocuğunu gözyaşları içinde istemişti.

E.H'nin imamlı eşi Y., E.H.'nin Ayfer ile evlenmesine ikna olmuş ve çiftin merasimi 8 Ocak 2021 yılında canlı yayında kıyılmıştı. Esra Erol ve ekibi ikiliye bir ömür boyu mutluluklar dileyip dosyayı kapatmıştı.

Geçtiğimiz günlerde kayıp kızı G.E.'yi aramak için programa katılan N.E., kızının E.H. tarafından kaçırıldığını iddia etmişti.

N.E.'nin kızı G.E., canlı yayına bağlanarak, E.H. tarafından kaçırılmadığını ve kendi rızasıyla E.H. ile birlikte olduğunu söyleyip annesini yalanlamıştı.

E.H. ise N.E. ve karısı Ayfer'in birlik olup kendisini öldürteceğini iddia etti. Ayfer ve N.E, canlı yayına telefonla bağlanan E.H.'ye tepki gösterdi.

E.H.'nin resmi nikahlı eşi Ayfer, "Benim 12 senelik bir evliliğim var. 12 sene boyunca şiddet gördüm, dayak yedim. Ben buraya hakkımı aramaya çıktım. Ben adalet, kanun istiyorum. Ben senin gibi bir insanın dışarıda gezmesini istemiyorum. Ben böyle bir insanın ceza almasını istiyorum. Ben 12 sene boyunca sana çocuklarım için katlandım." ifadelerini kullandı. Sözlerine daha fazla devam edemeyen kadın, bayılıp yere düştü.

Stüdyodaki sağlık ekipleri, kadına müdahale ederek sakinleştirdi.

