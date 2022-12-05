HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Esra Erol neye uğradığını şaşırdı! Yasak aşk üçgenini anlatırken stüdyonun ortasında bayıldı: 12 sene boyunca...

Esra Erol neye uğradığını şaşırdı! Yasak aşk üçgenini anlatırken stüdyonun ortasında bayıldı: 12 sene boyunca...

05.12.2022 22:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esra Erol programında stüdyoda yürekler ağza geldi. Geçen yıl Ayfer isimli kadınla stüdyoda evlenen E.H. ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Programa kızının kaybolduğu iddiasıyla çıkan N.E., kızının E.H. tarafından kaçırıldığını öne sürdü. Programa bağlanan genç kız ise kendi isteğiyle E.H. ile birlikte olduğunu söyledi. E.H., stüdyoda bulunan resmi nikahlı eşi ve şu anda birlikte yaşadığı kızın annesiyle tartıştı. E.H.'ye tepki gösteren eşi, sinir krizi geçirerek bayıldı.

Esra Erol neye uğradığını şaşırdı! Yasak aşk üçgenini anlatırken stüdyonun ortasında bayıldı: 12 sene boyunca...

2020 yılının son günlerinde Esra Erol programına katılan Y. ismindeki bir kadın, 15 yaşında evlendiği imam nikahlı eşi E.H'nin, 2,5 yaşındaki oğullarını kaçırarak kendisine göstermediğini söylemişti. Mağdur olduğunu söyleyen Y., E.H.'nin kendi öz teyzesinin kızı Ayfer ile birliktelik yaşadığını ve bu birliktelikten iki çocuklarının olduğunu ifade etmiş, E.H'den çocuğunu gözyaşları içinde istemişti.

E.H'nin imamlı eşi Y., E.H.'nin Ayfer ile evlenmesine ikna olmuş ve çiftin merasimi 8 Ocak 2021 yılında canlı yayında kıyılmıştı. Esra Erol ve ekibi ikiliye bir ömür boyu mutluluklar dileyip dosyayı kapatmıştı.

Geçtiğimiz günlerde kayıp kızı G.E.'yi aramak için programa katılan N.E., kızının E.H. tarafından kaçırıldığını iddia etmişti.

N.E.'nin kızı G.E., canlı yayına bağlanarak, E.H. tarafından kaçırılmadığını ve kendi rızasıyla E.H. ile birlikte olduğunu söyleyip annesini yalanlamıştı.

E.H. ise N.E. ve karısı Ayfer'in birlik olup kendisini öldürteceğini iddia etti. Ayfer ve N.E, canlı yayına telefonla bağlanan E.H.'ye tepki gösterdi.

E.H.'nin resmi nikahlı eşi Ayfer, "Benim 12 senelik bir evliliğim var. 12 sene boyunca şiddet gördüm, dayak yedim. Ben buraya hakkımı aramaya çıktım. Ben adalet, kanun istiyorum. Ben senin gibi bir insanın dışarıda gezmesini istemiyorum. Ben böyle bir insanın ceza almasını istiyorum. Ben 12 sene boyunca sana çocuklarım için katlandım." ifadelerini kullandı. Sözlerine daha fazla devam edemeyen kadın, bayılıp yere düştü.

Stüdyodaki sağlık ekipleri, kadına müdahale ederek sakinleştirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Boşanma aşamasındaki çiftler için emsal karar! Bunu yapan yandıBoşanma aşamasındaki çiftler için emsal karar! Bunu yapan yandı
Savcı Sayan talimat verdi, 5 market mühürlendi Savcı Sayan talimat verdi, 5 market mühürlendi
Selçuk Bayraktar’dan ‘Kızılelma’ paylaşımı: Zor tutuyoruz!Selçuk Bayraktar’dan ‘Kızılelma’ paylaşımı: Zor tutuyoruz!
Anahtar Kelimeler:
Esra Erol stüdyo

En Çok Okunan Haberler

Zincir marketlerle ilgili çok konuşulacak 'yasak' talebi

Zincir marketlerle ilgili çok konuşulacak 'yasak' talebi

Asgari ücret için iki taksit iddiası!

Asgari ücret için iki taksit iddiası!

Meclis'te gergin anlar! 'Çocuk gibi ağlamayın arkadaşlar'

Meclis'te gergin anlar! 'Çocuk gibi ağlamayın arkadaşlar'

"İlgi arsızıydım" dedi 'Sevimli hanımefendi' hayatını kararttı

"İlgi arsızıydım" dedi 'Sevimli hanımefendi' hayatını kararttı

Feci olay! Eşini ve doktor yeğenini vurup intihar etti...

Feci olay! Eşini ve doktor yeğenini vurup intihar etti...

Cinayet 15 ay sonra çözüldü!

Cinayet 15 ay sonra çözüldü!

İlginizi Çekebilir

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Ayin yapıyorlardı! 14 kişi sele kapılıp hayatını kaybetti

Ayin yapıyorlardı! 14 kişi sele kapılıp hayatını kaybetti

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.