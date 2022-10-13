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  4. Stüdyodaki sineği canlı canlı yemişti! Bu kez bambaşka bir şey yaptı... Sosyal medya Ahmet Çakar'ı konuşuyor "Midemiz bulandı"

Stüdyodaki sineği canlı canlı yemişti! Bu kez bambaşka bir şey yaptı... Sosyal medya Ahmet Çakar'ı konuşuyor "Midemiz bulandı"

13.10.2022 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Beyaz Futbol programında yorumculuk yapan Ahmet Çakar, sivri yorumlarının yanı sıra yaptığı beklenmedik hareketlerle de gündem olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda stüdyodaki sineği yiyen Çakar, bu kez Sinan Engin'in gözlüklerini oldukça farklı bir stil ile temizledi. İşte o anlar...

Stüdyodaki sineği canlı canlı yemişti! Bu kez bambaşka bir şey yaptı... Sosyal medya Ahmet Çakar'ı konuşuyor "Midemiz bulandı"

Şu sıralar Beyaz Futbol programında yorumculuk yapan eski hakem Ahmet Çakar geçtiğimiz günlerde stüdyoya giren sineği yakalayıp yemiş ve sosyal medyanın en çok konuşulanları arasında girmişti.

BU KEZ GÖZLÜK YALADI

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Bu olayın üzerinden kısa bir süre geçmişti ki Çakar paylaşılan bir video ile tekrar gündeme geldi. Programının moderatörü Ertem Şener, Sinan Engin ve arkadaşlarının yemek yedikleri restaurantta paylaşılan videoda Ertem Şener'in "Hocam gözlük nasıl temizlenir gözlük?" sorusu üzerine Ahmet Çakar, Sinan Engin'in gözlük camlarını yalamaya başladı. O sırada yaşananları kayda alan Şener, Çakar'a "Hocam gözlük böyle temizlenmez." diyerek tepki gösterdi.

GÜNDEM OLDU

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Sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem olan video binlerce etkileşim aldı. O anları izleyenler Çakar'ı eleştirirken "Midemiz bulandı." yorumlarında bulundu.

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İŞTE O ANLAR...


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Ahmet Çakar son dakika Selçuk Tektaş ak
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