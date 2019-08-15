SPOR

Sturridge'in ailesi Trabzon'a geldi

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 15.08.2019 13:26 | Son Güncelleme

Trabzonspor'un bir süredir görüştüğü Daniel Sturridge'in annesi Grace Sturridge ile amcası ve aynı zamanda menajerlik haklarını elinde bulunduran Dean Sturridge, Trabzon'a geldi.

Sturridge'in ailesi Trabzon'a geldi

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool ile sözleşmesi sona eren ve serbest statüde yer alan 29 yaşındaki forvet oyuncusu Daniel Sturridge'in annesi ve amcası Trabzonspor ile görüşmek üzere dün İstanbul'a bugün de saat 12.00'de bordo-mavili kulübün başkan yardımcısı Sertaç Güven'le birlikte Trabzon'a geldi.

İç hatlar gelen yolcu bölümünden çıkış yaparak Sertaç Güven ile birlikte alandan ayrılan futbolcunun annesi Grace Sturridge ve amcası Dean Sturridge'in, Trabzonspor yönetimi ile görüşme yapacağı, kulüp tesislerini ve kenti gezeceği, ayrıca bu akşam oynanacak Trabzonspor-Sparta Prag mücadelesini de tribünden takip edeceği öğrenildi. Yapılacak görüşmelerde mutabakat sağlanması durumunda ise Daniel Sturridge'in Trabzon'a davet edileceği belirtildi.

Korkutan görüntü! İlk başta ne olduğunu anlayamadıKorkutan görüntü! İlk başta ne olduğunu anlayamadı
Ünal Karaman'ın inancı tam!Ünal Karaman'ın inancı tam!
Dünya yıldızının ailesi, Trabzonspor için geldi!Dünya yıldızının ailesi, Trabzonspor için geldi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor daniel sturridge Grace Sturridge

En Çok Okunan Haberler

Sigarada vergi artışı!

Sigarada vergi artışı!

Kanada Başbakanı Trudeau'dan olay yaratacak itiraf

Kanada Başbakanı Trudeau'dan olay yaratacak itiraf

Rekor transfer resmen açıklandı!

Rekor transfer resmen açıklandı!

Fransız basınından Falcao iddiası

Fransız basınından Falcao iddiası

G.Saray dünya yıldızını KAP'a bildirdi!

G.Saray dünya yıldızını KAP'a bildirdi!

Süper Kupa'nın sahibi Liverpool oldu!

Süper Kupa'nın sahibi Liverpool oldu!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

CAS'tan 2010/11 sezonu kararı! Trabzon şokta

CAS'tan 2010/11 sezonu kararı! Trabzon şokta

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Muslera'dan Trabzonspor hamlesi

Muslera'dan Trabzonspor hamlesi

Yusuf Yazıcı için bomba iddia

Yusuf Yazıcı için bomba iddia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sturridge'in ailesi Trabzon'a geldi

Sturridge'in ailesi Trabzon'a geldi

Ünal Karaman: İnancımızı üst seviyede tutarak sahaya çıkacağız

Ünal Karaman'ın inancı tam!

Dünya yıldızının ailesi, Trabzonspor için geldi!

Dünya yıldızının ailesi, Trabzonspor için geldi!

Trabzonspor transferi KAP'a bildirdi!

Trabzonspor transferi KAP'a bildirdi!

Lille, Edgar'ı bonservisiyle Trabzonspor'a gönderdi

Trabzonspor'a transferini duyurdular!

Trabzonspor'da Sparta Prag mesaisi sürüyor

Trabzonspor'da mesai sürüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.