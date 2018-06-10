Stutgart, Tayfun Korkut'u bırakmadı

Alman ekibinde sezon ortasında Hannes Wolf'un yerine göreve gelen Tayfun Korkut, 2 yıl daha Stuttgart'ın başında olacak.

Stuttgart, Tayfun Korkut'un göreve gelmesinin ardından Bundesliga'da çıktığı 14 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik ve bir mağlubiyet alarak sezonu 7'nci sırada tamamlamıştı.

Yönetim bu başarılı performansın ardından, 2018-2019 sezonunun sonunda sözleşmesi bitecek olan Türk teknik adamın kontratını 2020'nin sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.





