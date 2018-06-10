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Stutgart, Tayfun Korkut'u bırakmadı

ALMANYA HABERLERİ  | 10.06.2018 19:08 | Son Güncelleme

Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart, Türk teknik adam Tayfun Korkut'un sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattı.

Stutgart, Tayfun Korkut'u bırakmadı

Alman ekibinde sezon ortasında Hannes Wolf'un yerine göreve gelen Tayfun Korkut, 2 yıl daha Stuttgart'ın başında olacak.

Stuttgart, Tayfun Korkut'un göreve gelmesinin ardından Bundesliga'da çıktığı 14 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik ve bir mağlubiyet alarak sezonu 7'nci sırada tamamlamıştı.

Yönetim bu başarılı performansın ardından, 2018-2019 sezonunun sonunda sözleşmesi bitecek olan Türk teknik adamın kontratını 2020'nin sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

Tayfun Korkut 2020

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tayfun korkut stuttgart

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