Stuttgart, Markus Weinzierl'in görevine son verdi

Alman kulübünden yapılan açıklamada, Weinzierl'in görevine son verildiği belirtilerek, bunun yanı sıra antrenörler Wolfgang Beller, Thomas Barth ve Halil Altıntop'un da artık teknik ekibe dahil olmadıkları ifade edildi.
Açıklamada Stuttgart ekibini geçici olarak 19 yaş altı takımının teknik direktörü Nico Willig'in çalıştıracağı kaydedildi. Milli futbolcu Ozan Kabak'ın da formasını giydiği ve ligde kalma mücadelesi veren Stuttgart, son olarak Augsburg'a 6-0 mağlup olmuştu.
Stuttgart ligde 21 puanla 16. sırada yer alıyor. Teknik direktör Weinzierl, bu sezonun 7. haftasından sonra Tayfun Korkut'un yerine göreve getirilmişti.
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