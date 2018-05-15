SPOR

Stuttgart Pablo Maffeo'yu 9 milyon euroya kadrosuna kattı!

ALMANYA HABERLERİ  | 15.05.2018 11:37 | Son Güncelleme

Stuttgart'ın başına geçtikten sonra büyük bir başarı göstererek Bundesliga'yı 7. bitirmesini sağlayan Tayfun Korkut, transferde de müthiş bir adım attı. Tayfun Korkut'un isteği ile Pablo Maffeo, 9 milyon euroya Suttgart'a transfer oldu.

Stuttgart Pablo Maffeo'yu 9 milyon euroya kadrosuna kattı!

Stuttgart ile adeta mucizevi bir performansa imza atan teknik direktör Tayfun Korkut gelecek sezonun ilk transferine de imza attı hem de rekor bonservis bedeliyle.

Stuttgart, Manchester City'nin İspanyol sağ beki Pablo Maffeo'yu 9 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer etti ve kulüp tarihinin de en pahalı hamlesini gerçekleştirdi.

4 kere İspanya U-21 takımının da formasını giyen Maffeo'nun gelecek sezon Andreas Beck'in yerine görev yapması bekleniyor.

(Sabah)

maffeo

Afganistan'da Taliban Farah vilayet merkezinin bir kısmını ele geçirdiAfganistan'da Taliban Farah vilayet merkezinin bir kısmını ele geçirdi
Çakıcı'dan Selahattin Demirtaş'a tehditÇakıcı'dan Selahattin Demirtaş'a tehdit
Abdüllatif Şener CHP'den aday mı olacak?Abdüllatif Şener CHP'den aday mı olacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
stuttgart tayfun korkut Pablo Maffeo

En Çok Okunan Haberler

MHP'de büyük kriz! 'Erdoğan' çıkışı partiyi karıştırdı

MHP'de büyük kriz! 'Erdoğan' çıkışı partiyi karıştırdı

Ahmet Hakan'dan Barış Atay için çok sert sözler

Ahmet Hakan'dan Barış Atay için çok sert sözler

Yılmaz Vural Sakaryaspor'u tuttuğunu açıkladı!

Yılmaz Vural Sakaryaspor'u tuttuğunu açıkladı!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyon kim olacak? 2'li ve 3'lü averaj hesapları

Spor Toto Süper Lig'de şampiyon kim olacak? 2'li ve 3'lü averaj hesapları

Tzavellas, Emre Akbaba'nın Beşiktaş'a transfer olacağını söyledi!

Tzavellas, Emre Akbaba'nın Beşiktaş'a transfer olacağını söyledi!

Spor yazarları Karabükspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Spor yazarları Karabükspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Stuttgart Pablo Maffeo'yu 9 milyon euroya kadrosuna kattı!

Stuttgart Pablo Maffeo'yu 9 milyon euroya kadrosuna kattı!

Reinhard Grindel, İlkay Gündoğan ve Mesut Özil'in Erdoğan'la görüşmesinden rahatsız oldu!

Reinhard Grindel, İlkay Gündoğan ve Mesut Özil'in Erdoğan'la görüşmesinden rahatsız oldu!

Mucize! Düşme hattından Avrupa Ligi'ne...

Mucize! Düşme hattından Avrupa Ligi'ne...

Hamburg taraftarları tribünü yaktı!

Hamburg taraftarları tribünü yaktı!

Bayern Münih, Robben ve Rafinha ile yeni sözleşme imzaladı!

Bayern Münih, Robben ve Rafinha ile yeni sözleşme imzaladı!

Tayfun Korkut ve öğrencileri kulüp personeline 200 bin euro bağış yaptı

Tayfun Korkut ve öğrencileri kulüp personeline 200 bin euro bağış yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.