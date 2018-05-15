Stuttgart Pablo Maffeo'yu 9 milyon euroya kadrosuna kattı!

Stuttgart ile adeta mucizevi bir performansa imza atan teknik direktör Tayfun Korkut gelecek sezonun ilk transferine de imza attı hem de rekor bonservis bedeliyle.

Stuttgart, Manchester City'nin İspanyol sağ beki Pablo Maffeo'yu 9 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer etti ve kulüp tarihinin de en pahalı hamlesini gerçekleştirdi.

4 kere İspanya U-21 takımının da formasını giyen Maffeo'nun gelecek sezon Andreas Beck'in yerine görev yapması bekleniyor.

(Sabah)





