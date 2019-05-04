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Su debisi yükseldi, adalar yüzmeye başladı

bahar.aydin bahar.aydin
SEYAHAT  | 04.05.2019 11:42 | Son Güncelleme

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde Çat Barajı üzerinde bulunan ve geçen yıl su seviyesinin düşmesi nedeniyle kıyıya vuran yüzen adalar, debinin yükselmesiyle tekrar yüzmeye başladı.

Su debisi yükseldi, adalar yüzmeye başladı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde Çat Barajı üzerinde bulunan ve geçen yıl su seviyesinin düşmesi nedeniyle kıyıya vuran yüzen adalar, debinin yükselmesiyle tekrar yüzmeye başladı Adıyaman'ın Çat Barajı Petelik mevkisinde bulunan, oluşumu 3 bin yılda tamamlanan ancak kuraklık nedeniyle geçen yıl kıyıya vuran 80 yüzen ada, yağışlarla su debisinin artmasıyla yeniden baraj yüzeyinde hareketlendi.

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DHA'nın haberine göre yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken, boyları 3 ile 5 metre, genişlikleri ise 100 ila 1000 metrekare arasında değişen yüzen adaların yeniden hareketlenmesi ilçe halkını sevindirdi.

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Çelikhan Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mehmet Dağdeviren, su debisinin yükselmesiyle kıyıya vuran adaların yeniden baraj gölü yüzeyinde hareketlendiğini belirterek, "Dünyada benzerine çok nadir şekilde rastlanılan bu yüzen adaların korunması konusunda destek bekliyoruz. Binlerce yılda meydana gelen bu adaların diğer nesillere de ulaştırılması için gerekli bakım ve korumayı sağlamalıyız. Amacımız bu adaları hem korumak hem de bu adalar ile ilçemizin turizm merkezi olmasını sağlamak" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman Çat Barajı

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