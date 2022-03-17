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Su havzalarıyla ilgili projenin Kızılırmak paydaşları Samsun'da buluştu

17.03.2022 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen: - "Kişi başına düşen su miktarı da hızla azalmakta. Bugün itibarıyla değerlendirdiğimizde kişi başına düşen yıllık kullanılabilir suyumuz 1340 metreküptür "

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen, kişi başına düşen su miktarının hızla azaldığını belirterek, "Bugün itibarıyla değerlendirdiğimizde kişi başına düşen yıllık kullanılabilir suyumuz 1340 metreküptür." dedi.

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı IPA-2 dönemi kapsamında, Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından finanse edilen "6 Havzada Nehir Havzası Yönetim Planlarının Hazırlanması İçin Teknik Yardım Projesi" kapsamında Kızılırmak Havzası Paydaş Danışma Toplantısı Samsun'daki bir otelde gerçekleştirildi.

Dikmen, açılışta yaptığı konuşmada, suyun, canlıların varlığını sürdürmesi için en temel ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

Dünyada ve Türkiye'de temiz su kaynaklarının hızla azaldığına işaret eden Dikmen, dünya nüfusu artmasına rağmen, su kaynaklarının sabit olduğunu belirtti.

Nüfus arttıkça kişi başına düşen su miktarının da hızla azaldığına işaret eden Dikmen, "Türkiye'de bugün itibarıyla değerlendirdiğimizde kişi başına düşen yıllık kullanılabilir suyumuz 1340 metreküptür. Nüfus artışı ve sanayileşmeyi göz önüne aldığımızda TÜİK'in nüfus projeksiyonlarına göre değerlendirme yaptığımızda 2040 yılında bu miktarın 1120 metreküpe kadar düşeceği öngörülmektedir." diye konuştu.

Su miktarının dünyadaki dağılımının değiştiğini, Türkiye'de de yüzey akışının yüzde 50'sinin dört havzada biriktiğini anlatan Dikmen, su kaynakları sınırlı olmasına rağmen ülkelerin gelişmelerine paralel olarak kullanılabilir temiz su kaynaklarına olan ilginin arttığını dile getirdi.

- "Havza yönetimi konusunda ülkemizdeki en büyük proje"

Temiz su kaynaklarının sınırlı olduğunu, su kaynaklarının sürdürülebilirliğinin sağlanarak gelecek kuşaklara aktarılmasının büyük önem arz ettiğini vurgulayan Dikmen, projeyle ilgili şunları kaydetti:

"Projenin maksadı, nehir havza yönetim planlarının su çerçeve direktifi uyarınca hazırlanmasında ülkemizin kapasitesinin artırılması ve geliştirilmesidir. Proje 6 milyon 915 bin avro bütçesiyle havza yönetimi konusunda ülkemizdeki en büyük proje olmakla birlikte halihazırda Avrupa'da da Avrupa Birliği destekli en büyük bütçeli teknik yardım projelerinden birisidir. Proje kapsamında 6 havza yüz ölçümü olarak yaklaşık 200 bin kilometrelik bir alan ülkemizin yüz ölçümünün yüzde 25'ini oluşturuyor. Ayrıca kısmen veya tamamen de 42 ili kapsaması nedeniyle de çalışmada illerimizin yarısından fazlası ele alınacak."

Samsun Valisi Zülkif Dağlı da suyun korunmasının önemine vurgu yaparak, "Suyu korumakla sadece bir kurum veya kuruluş değil, her bir ferdimiz sorumlu. Aksi takdirde geleceğe, çocuklarımıza güzel bir dünya bırakamayacağız ki en kötüsü de bu. Bizim medeniyetimize baktığımızda su, yeşil ve çevreye ne kadar önem verildiğini görüyoruz. Bunu bizler de daha ileriye taşımakla yükümlüyüz." dedi.

Proje direktörü Ünal Sayman da projeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıya, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ömer Bolat, Kızılırmak Havzası içinde yer alan Samsun, Çorum, Sinop, Kastamonu, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Sivas, Ankara, Yozgat, Niğde ve Aksaray'dan paydaş kurumların temsilcileri katıldı.

Eylül 2021'de başlanan ve 42 ay sürecek projenin Mart 2025'te bitirilmesi planlanıyor. Antalya, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Akdeniz, Kızılırmak ve Marmara havzalarını içeren proje ile havzalarda iyi su durumuna erişilmesi hedefleniyor.

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