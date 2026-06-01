Dağın tepesinde ortaya çıktı: Sadece ucu gözüküyor!

Erciyes Dağı'nın kuzeyinde yer alan 2 bin 509 metre yükseklikteki Lifos Dağı'nın zirvesine inşa edilen ve tapınak olduğu değerlendirilen yapıdaki yerleşim yerleri ve sur kalıntıları, karların erimesi ile ortaya çıktı. Kalıntıların araştırılıp tarihe kazandırılması gerektiğini belirten Tarihçi-yazar Halit Erkiletlioğlu, "Kayseri’deki en sırlı yerlerden birisi. Buranın özelliği şu; şimdiki Vatikan gibi İtalya’nın içinde nasıl devlet içinde bir devlet, bu tapınak şehri de öyle." dedi.

Çiğdem Berfin Sevinç

Erciyes Dağı'nın kuzeyindeki Hacılar ilçesi sınırları içinde yer alan Lifos Dağı'nın zirvesinde karlar eridi. 2 bin 509 metre yükseklikteki dağın zirvesine binlerce yıl önce inşa edildiği tahmin edilen ve tapınak olduğu değerlendirilen yapının kalıntıları, karların erimesi sonucu ortaya çıktı. Yaklaşık 74 bin 300 metrekare alanı çeviren surun ve içindeki yerleşim alanlarının kalıntıları, dron ile görüntülendi.

'ZEUS ADINA KURULMUŞ BİR TAPINAK ŞEHRİ'

Kalıntıların araştırılıp tarihe kazandırılması gerektiğini belirten Tarihçi-yazar Halit Erkiletlioğlu, "Kayseri’deki en sırlı yerlerden birisi. Buranın özelliği şu; şimdiki Vatikan gibi İtalya’nın içinde nasıl devlet içinde bir devlet, bu tapınak şehri de öyle. O dönemin Pagan inananları, buraya hacı olmaya geliyorlar. Burada günahlarından arınıyorlar. Muhtemelen Zeus adına kurulmuş bir tapınak şehir. Şu anda da burasıyla ilgili çok araştırma yapılmamış. Erciyes’in hemen kuzeyinde şehri tepeden gören sivri bir tepe. Takriben 2 bin 500 metre yükseklikte. Kuzey taraftan çıkışı yok. Güney tarafından patika yoldan ulaşılıyor. Üzerinde aşağı yukarı 1 kilometre uzunluğunda, 3-4 metre yüksekliğinde olduğu tahmin edilen harçsız yapılmış bir surla çevrili. Surun çevirdiği alan ise 74 bin 300 metrekare" diye konuştu.

'UMARIZ Kİ BURADA KAPSAMLI BİR KAZI YAPILIR'

Lifos Dağı’nın zirvesinin bir krater düzlüğü olarak kabul edildiğini belirten Erkiletlioğlu, "Fakat içinde çok fazla yerleşim yeri olduğu anlaşılan duvar kalıntıları var. Doğudan batıya doğru dikdörtgen şeklinde, doğu tarafında en büyük burcu var. Her 66 metrede bir burç var. Çok büyük bir yapı. Kısa zamanda yapılmadığı anlaşılıyor. Burasıyla ilgili bir araştırma yapılmamış. Fakat Kayseri ve çevresindeki kanişi çeviren surlardan sonra en eski yapım tarihi burasının olduğu belli. Burasının önemli bir yer olmasının sebebi, bir kere zenginlik var. Buraya bağış geliyor. Bu zenginliğin korunması gerekiyor. Bunun için de surlarla çevrilmiş. İçinde 4 tane sarnıç var. Bu da devamlı yaşam olduğunu gösteriyor. Birçok bina kalıntısı var. Umarız ki burada kapsamlı bir kazı yapılır. Burası şehir için hakikaten bir zenginlik olur" dedi.

'DEFİNE AVCILARI TARAFINDAN KONTROLSÜZCE TAHRİP EDİLİYOR'

Geçmişte Erciyes'in 'tanrı' olarak kabul edildiğini belirten Erkiletlioğlu, "Sikkeler üzerinde Erciyes’in resimleri var. Dolayısıyla Tanrı'ya yakın olmak için onun hemen önündeki, en yüksek tepede bu şehri kurmuşlar. Esas görüntü kazıyla elde edilecek. Orada büyük saraylar olduğu belli oluyor. Büyük sarnıcın hemen önünde çok büyük bir temel var. Karlar eridiği için surlar, içindeki yapı kalıntıları ve sarnıçlar görünür hale geldi. Ama maalesef define avcıları tarafından kontrolsüzce tahrip ediliyor. Evvela korunması lazım. Sonra da arkeolog heyeti tarafından araştırma yapılması lazım" diye konuştu.

