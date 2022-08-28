Su seviyesinin yükseldiği Kezer Çayı'nda mahsur kalan 7 kişilik aile kurtarıldı

SİİRT (AA) - Siirt Kezer Çayı'nda su seviyesinin yükselmesi sonucu mahsur kalan aile kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Kezer Çayı'na pikniğe giden 7 kişilik aile, su seviyesinin yükseldiği alanda mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen AFAD ekipleri, aileyi botlara bindirerek kıyıya ulaştırdı.

Aile daha sonra AFAD araçlarıyla güvenli alana götürüldü.



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