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  4. Su seviyesinin yükseldiği Kezer Çayı'nda mahsur kalan 7 kişilik aile kurtarıldı

Su seviyesinin yükseldiği Kezer Çayı'nda mahsur kalan 7 kişilik aile kurtarıldı

28.08.2022 23:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Su seviyesinin yükseldiği Kezer Çayı'nda mahsur kalan 7 kişilik aile kurtarıldı

SİİRT (AA) - Siirt Kezer Çayı'nda su seviyesinin yükselmesi sonucu mahsur kalan aile kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Kezer Çayı'na pikniğe giden 7 kişilik aile, su seviyesinin yükseldiği alanda mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen AFAD ekipleri, aileyi botlara bindirerek kıyıya ulaştırdı.

Aile daha sonra AFAD araçlarıyla güvenli alana götürüldü.

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