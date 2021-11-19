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Su ürünleri ihracatında yıl bitmeden rekor geldi

19.11.2021 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk Atakan Demir: - "Sektörün vermiş olduğu başarılı işler yıl bitmeden rekoru getirdi. 2023 hedeflerimiz 1 milyar dolardı. Bunu 2019'da yakaladık. Şimdi ise hedefimiz ihracatımızın 2023'te 1,5 milyar doları aşması"

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Türk su ürünleri sektörü, bu yılın 10 ayında 1 milyar 97 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaşarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek su ürünleri ihracatının yapıldığı geçen yılın toplam ihracatını da geride bıraktı.

AA muhabirinin Ege İhracatçı Birliklerinden derlediği verile göre, Türkiye'nin 2020'de su ürünleri ihracatı 1 milyar 52 milyon dolar oldu. Bu rakam "Cumhuriyeti tarihinin en yüksek su ürünleri ihracatı" olarak kayıtlara geçti.

Sektörden, 2021'de ise yıl bitmeden yeni rekor haberi geldi. Türkiye'den yaklaşık 80 ülkeye yapılan su ürünleri ihracatı, ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 820 milyon 258 bin dolardan yüzde 34 artışla 1 milyar 97 milyon dolara çıktı. Böylece geçen yıl 12 ayda yapılan ihracat rakamı da aşılmış oldu.

Su ürünleri ihracatında ilk sırada Türkiye'nin üretiminde ve ihracatında lider olduğu levrek yer aldı. Levrek ihracatı 10 aylık dönemde 383,5 milyon dolara ulaşırken, çipura ihracatı 312 milyon dolara, alabalık ihracatı 123 milyon dolara ve Türk somonu ihracatı da 117 milyon dolara yükseldi.

- "Talepler artarak devam ediyor"

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk Atakan Demir, AA muhabirine, salgınla birlikte artan sağlık tüketim alışkanlığının su ürünlerine doğrudan yansıdığını belirtti.

Avrupa'da yaşanan tedarik zincirindeki sıkıntının Türkiye'de yaşanmadığını bunun da rakamlara direkt olarak yansıdığını belirten Demir, "Sektörün vermiş olduğu başarılı işler yıl bitmeden rekoru getirdi. 2023 hedeflerimiz 1 milyar dolardı. Bunu 2019'da yakaladık. Şimdi ise 2023'te 1,5 milyar doları aşmasını hedefledik." dedi.

Kapasite artırımları ve yeni yatırımların da gündemde olduğuna değinen Demir, "Talepler de artarak devam ediyor. Özellikle Avrupa tarafına ürün yetiştirmek için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

- İhracata Çin etkisi

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Şahin Çakan da yurt dışında Türk balığına artan bir talep olduğunu söyledi. Yetiştiriciliğin yanında avcılık balıklarının da ihracatında artış olduğunu vurgulayan Çakan, "Çin tarafından yaşanan lojistik sıkıntılar ve maliyetlerin artması da bunu etkiledi." dedi.

Çakan, ihracatta yaşanan artışa rağmen iç piyasada tüketimin ihracattaki kadar artmadığını da sözlerine ekledi.

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