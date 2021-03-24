Suavi kimdir, kaç yaşında ve gerçek adı ne? İşte koronavirüs'e yakalanan Suavi'nin sağlık durumu

Ünlü sanatçı Suavi koronavirüse yakalanan eşi Gönül Yılman Saygan ile ilgilenirken, virüse yakalandı. 70 yaşındaki usta müzisyen Mehmet Suavi'nin sağlık durumu ise sevenleri tarafından araştırılıyor. Diğer yandan Suavi'nin gerçek adı ve hayatı da merak konusu oldu. Peki, Suavi kimdir ve gerçek adı nedir? İşte, detaylar...

SUAVİ'NİN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Koronavirüs ile mücadele eden ünlü sanatçı Suavi'nin sağlık durumu hakkında eşi Gönül Yılman paylaşımda bulundu. Suavi'nin durumunun iyi olduğunu ifade eden Yılman, eşinin tedavisinin sürdüğünü not düştü. Diğer yandan Suavi, geçmiş olsun dilekleri için teşekkür etti.

SUAVİ KİMDİR?

26 Ağustos 1950 yılında dünyaya gelen Mehmet Suavi Saygan memur bir ailenin çocuğu olarak doğmuştur. Çocukluk yılları Kırıkkale'de geçen Suavi, orada Meçhuller Grubu'nu kurarak müzik hayatına başlamıştır. Üniversite yıllarında Ankara'da müzisyenlik yaparak geçimini sağlayan Suavi o dönemde kendi şarkılarını ve grubunu oluşturmak çin de çalışmıştır.

ODTÜ Mimarlık Bölümü'nden mezun olduktan sonra uzun yıllar orkestralarda bateri ve gitar çaldı ve solistlik yaptı. Beyaz Güvercin İstanbul Yarışması'nda İki Gözüm İki Çeşme şarkısıyla ikinci oldu. Suavi, 1994 yılında da TRT'de Altın Anten yarışmasında "Yalıçapkını" isimli eseriyle birinci olup Kazakistan Almaata'da 24 ülkenin katıldığı Asya'nın Sesi (Voice Of Asia) yarışmasında Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.