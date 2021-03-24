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Suavi kimdir, kaç yaşında ve gerçek adı ne? İşte koronavirüs'e yakalanan Suavi'nin sağlık durumu

24.03.2021 19:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü müzisyen Suavi koronavirüse yakalandı. Eşinin virüse yakalanmasının ardından bir an bile yanından ayrılmadan kendisine bakan 70 yaşındaki Suavi, koronavirüs ile mücadele ediyor. Çıkan haberlerin ardından ünlü sanatçı Mehmet Suavi'nin sağlık durumu merak konusu oldu. İşte, ayrıntılar...

Suavi kimdir, kaç yaşında ve gerçek adı ne? İşte koronavirüs'e yakalanan Suavi'nin sağlık durumu

Ünlü sanatçı Suavi koronavirüse yakalanan eşi Gönül Yılman Saygan ile ilgilenirken, virüse yakalandı. 70 yaşındaki usta müzisyen Mehmet Suavi'nin sağlık durumu ise sevenleri tarafından araştırılıyor. Diğer yandan Suavi'nin gerçek adı ve hayatı da merak konusu oldu. Peki, Suavi kimdir ve gerçek adı nedir? İşte, detaylar...

SUAVİ'NİN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Koronavirüs ile mücadele eden ünlü sanatçı Suavi'nin sağlık durumu hakkında eşi Gönül Yılman paylaşımda bulundu. Suavi'nin durumunun iyi olduğunu ifade eden Yılman, eşinin tedavisinin sürdüğünü not düştü. Diğer yandan Suavi, geçmiş olsun dilekleri için teşekkür etti.

Ekran Resmi 2021-03-24 19.24.30

Ekran Resmi 2021-03-24 19.25.03

SUAVİ KİMDİR?

26 Ağustos 1950 yılında dünyaya gelen Mehmet Suavi Saygan memur bir ailenin çocuğu olarak doğmuştur. Çocukluk yılları Kırıkkale'de geçen Suavi, orada Meçhuller Grubu'nu kurarak müzik hayatına başlamıştır. Üniversite yıllarında Ankara'da müzisyenlik yaparak geçimini sağlayan Suavi o dönemde kendi şarkılarını ve grubunu oluşturmak çin de çalışmıştır.

ODTÜ Mimarlık Bölümü'nden mezun olduktan sonra uzun yıllar orkestralarda bateri ve gitar çaldı ve solistlik yaptı. Beyaz Güvercin İstanbul Yarışması'nda İki Gözüm İki Çeşme şarkısıyla ikinci oldu. Suavi, 1994 yılında da TRT'de Altın Anten yarışmasında "Yalıçapkını" isimli eseriyle birinci olup Kazakistan Almaata'da 24 ülkenin katıldığı Asya'nın Sesi (Voice Of Asia) yarışmasında Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.

ODTÜ Mimarlık Bölümü'nü tamamlayan Suavi daha sonra uzun yıllar boyunca orkestralarda bateri ve gitar çaldığı gibi solistlik de yapmıştır. İki Gözüm İki Çeşme şarkısı ile katıldığı Beyaz Güvercin İstanbul Yarışması'nda ikincilik kazanan Mehmet Suavi Saygan, 1994 yılında düzenlenen TRT Anten Yarışması'nda da birinci olmuştur. Bu başarısı ile Kazakistan'da Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanan Mehmet Suavi jüri tarafından beş yıldır kimsenin layık görülmediği ve birincinin de üstünde kabul edilebilecek "Grand Prix" ödülünü aldı.

Suavi, üç yıl sonra 1997 yılında Kuşadası Altın Güvercin Müzik Yarışması'nda De Lan şarkısıyla profesyonel kategoride en iyi besteci ve en iyi profesyonel yorumcu seçildi. Nâzım Hikmet, Ahmed Arif, Hasan Hüseyin Korkmazgil gibi önemli isimlerin şiirlerini besteledi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Suavi
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geçmiş olsun Suavi

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