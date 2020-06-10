SUBÜ'den "Pandemi Sorumlusu Eğitim Programı" sertifikası

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) tarafından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında süreci yönetecek bireylerin yetiştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen "Pandemi Sorumlusu Eğitim Programı"nı bitirenler sertifikalarını aldı.

SUBÜ tarafından başlatılan internet üzerinden 25 saatlik eğitimi içeren program kapsamında katılımcılara, salgın durumuna göre yaşanacakları öngörme, çözümler üretme, panik anında çalışanları ve çevresini sakinleştirerek durumu anlatabilme ve salgın sürecini yönetme becerilerinin kazandırılmasına yönelik eğitim verildi.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, yaptığı açıklamada, üniversitelerin AR-GE yapmak ve aynı zamanda toplumun bilgilenmesi ve bilinçlendirilmesi gibi görevleri olduğunu söyledi.

Toplumun bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesiyle ilgili çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Sarıbıyık, "Eğitimde yeni normaller çerçevesinde uzaktan eğitim yoluyla pandemiyle mücadele konusunda bilinçlendirmeleri gerçekleştiriyoruz. Bu programlarımıza katılan bireylere almış oldukları eğitim neticesinde Türk Akreditasyonu'na sahip olan yaşam boyu eğitim merkezimiz tarafından da sertifikalar veriliyor. Yapmış olduğumuz bu çalışmanın Kültür ve Turizm Bakanlığımızın pandemi ile mücadelesine olumlu anlamda katkı sağlayacağı düşünülmektedir." diye konuştu.